"Ulubiony szpieg Churchilla". Polska agentka doceniona

Krystyna Skarbek była pierwszą agentką w brytyjskim wywiadzie i najdłużej służącą agentką brytyjską w czasie II wojny światowej. Urodzona w Warszawie w 1908 roku, dołączyła do brytyjskiego wywiadu po niemieckiej inwazji na Polskę w 1939 roku. Agent, który ją rekrutował, opisał Skarbek słowami: "Wielka polska patriotka, wytrawna narciarka i prawdziwa miłośniczka przygód".

"Zbyt często działaczki wojennej opozycji traktowane są w romantyczny sposób"

Clare Mulley, autorka biografii Skarbek "The Spy Who Loved", po polsku wydanej pod tytułem "Kobieta szpieg", powiedziała PAP, że jedną z przyczyn, dla których zajęła się tym tematem, jest to, iż w Wielkiej Brytanii jest duża świadomość roli Francji w II wojnie światowej, natomiast wiedza na temat Polski, innego kluczowego sojusznika, jest znacznie mniejsza. Drugim powodem jest jej wyjątkowa rola jako kobiety. - Zbyt często działaczki wojennej opozycji traktowane są w romantyczny sposób - są wychwalane za swoje piękno i odwagę, a za mało mówi się o ich prawdziwych osiągnięciach. Krystyna Skarbek była jednym z najzdolniejszych agentów specjalnych, zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn, którzy służyli w brytyjskim wywiadzie w czasie II wojnie światowej - wyjaśniła Mulley.