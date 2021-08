Kryscina Cimanouska w wywiadzie: nie wyobrażałam sobie, że ta sprawa przerodzi się w tak wielki skandal polityczny

Białoruska lekkoatletka Kryscina Cimanouska , która otrzymała polską wizę humanitarną i miała lecieć rejsem LOT-u do Warszawy, w ostatniej chwili zmieniła plany i jest w samolocie do Wiednia - podała w środę agencja Reutera. Według jej źródła, plany zmieniły się w związku z kwestiami bezpieczeństwa i zostały uzgodnione z polskimi dyplomatami. Cimanouska jest pod ich opieką - przekazał wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz w środę rano.

Cimanouska: nigdy nie byłam zaangażowana w politykę

We wtorek wieczorem Cimanouska udzieliła wywiadu dla niemieckiego "Bilda". Pytana, co w tej chwili można dla niej zrobić, odparła, że jet to zapewnienie bezpiecznego lotu do Europy. - A kiedy tam dotrę, spotkam się z ludźmi z Białoruskiej Fundacji Solidarności Sportowej i zdecydujemy o naszych planach na przyszłość, a także o tym, gdzie powinnam się później zwrócić - powiedziała.