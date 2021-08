Kryscina Cimanouska nie przyleci do Warszawy. Białoruska biegaczka w samolocie do Wiednia

Białoruska lekkoatletka Kryscina Cimanouska, która otrzymała polską wizę humanitarną i miała w środę lecieć rejsem LOT-u do Warszawy, w ostatniej chwili zmieniła plany i jest w samolocie do Wiednia - podała agencja Reutera. Według jej źródła, plany zmieniły się w związku z kwestiami bezpieczeństwa i zostały uzgodnione z polskimi dyplomatami. Cimanouska jest pod ich opieką - przekazał wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz.

To kolejny zwrot akcji w pełnej dramatyzmu historii biegaczki, która znalazła schronienie w polskiej ambasadzie po tym, jak odmówiła wejścia na pokład samolotu mającego ją zabrać do Mińska - wskazuje Reuters.

Kryscina Cimanouska została przewieziona w środę na lotnisko samochodem należącym do polskiej ambasady. Eskortowała ją policja. Wyjechała z budynku polskiej placówki krótko po godzinie 7 rano czasu miejscowego (po północy w Polsce). Wcześniej sprzed polskiej ambasady odjechał inny van, do którego załadowano bagaż lekkoatletki - pisze Reuters.

W opublikowanym w środę rano wywiadzie z Polską Agencją Prasową Przydacz przypomniał, że biegaczce "została wydana wiza humanitarna, która pozwala jej na bezproblemowe przekroczenie granicy i jednocześnie daje możliwość dalszych aktywności zarówno w Polsce, jak i na terenie UE". - Teraz będziemy się koncentrować na tym co dalej. Jesteśmy w kontakcie z jej mężem, który również ma możliwość przyjazdu do Polski - dodał.

Dla nas najważniejsze było, by uniemożliwić wywiezienie Krysciny Cimanouskiej na Białoruś wbrew jej woli - wyjaśnił z kolei we wtorek w wywiadzie dla brytyjskiej stacji Sky News wiceszef polskiego MSZ Marcin Przydacz. To, gdzie będzie chciała kontynuować karierę sportową, zależy od niej. W Polsce jest mile widziana - podkreślił.

Kryscina Cimanouska trenuje w Austrii i tam też rezyduje jej trener. - Ma ona wiele możliwości kontynuowania kariery sportowej i to od niej oraz od jej męża zależy, czy pozostanie w Polsce czy też uda się do innego kraju w Europie - mówił we wtorek Przydacz.