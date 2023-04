Kryminalne wydarzenia tygodnia. Ośmiolatek walczy o życie, uprowadzona Chinka, wyrok na zabójców rapera

Brutalne okaleczenie ośmioletniego Kamila z Częstochowy, historia porwanej i więzionej przez 25-lat Chinki, tajemnicza sprawa zaginięcia Emanueli Orlandi, zamordowane małżeństwo z Kudowy-Zdroju, wyrok dożywocia dla morderców rapera XXXTentacion. Oto najważniejsze wybrane wydarzenia kryminalne tygodnia w kraju i na świecie. Jakie kryją się za nimi historie?

Ośmioletni Kamil z Częstochowy od 3 kwietnia walczy o życie w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka (GCZD) w Katowicach. Do placówki trafił z poparzeniami zajmującymi około 25 procent jego ciała, śladami po przypalaniu papierosami, krwiakiem na głowie oraz nieleczonymi złamaniami jednej nogi i obu.

Skatowany ośmiolatek z Częstochowy walczy o życie

Podejrzanym w sprawie jest jego 27-letni ojczym. Dawid B. Usłyszał już zarzut usiłowania zabójstwa dziecka i znęcania się nad nim ze szczególnym okrucieństwem. Matka chłopca, 35-letnia Magdalena B., podejrzana jest o pomoc w tych tych czynach. Kamil pozostaje w śpiączce farmakologicznej, przeprowadzono u niego już trzy zabiegi, ma jednak przejść kolejne operacje usuwania martwej tkanki i ewentualny przeszczepy skóry. Sprawa jego maltretowania wyszła na jaw dzięki biologicznemu ojcu dziecka.

27-letni ojczym poparzonego i połamanego chłopca TVN24

Uprowadzona ćwierć wieku temu Chinka doczekała się sprawiedliwości

Uprowadzona przed 25 laty Chinka, określana w aktach sądowych jako "Mały kwiat", która trzykrotnie padła ofiarą handlu ludźmi, była latami więziona i torturowana, a ostatniemu ze swoich oprawców urodziła ósemkę dzieci, doczekała się sprawiedliwości. Jakiś czas temu w chińskich mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, ukazujące kobietę przykutą łańcuchem do ścian pozbawionego światła słonecznego pokoju. O sprawie zrobiło się głośno w całym kraju. Doprowadziło to do powołania zespołu śledczego i późniejszego skazania oprawców "Małego kwiatu". 7 kwietnia zasądzono sześciu oskarżonym kary od ośmiu do trzynastu lat pozbawienia wolności.

Ciała małżeństwa znaleźli po trzech miesiącach, córka oskarżona o zabójstwo

Małopolski Wydział Prokuratury Krajowej skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko trzem osobom w śledztwie dotyczącym zabójstwa małżeństwa Barbary O.-S. oraz Mieczysława S. w Kudowie Zdroju, do którego doszło 13 stycznia 2022 roku. Ciała zamordowanych zostały odkryte dopiero w kwietniu, trzy miesiące po zbrodni. Na ławie oskarżonych usiądzie córka pary Julianna S., jej przyjaciółka Karolina Z. oraz kolega Dariusz Z., który miał dostarczyć kobietom broń. Według ustaleń śledczych kilka tygodni przed zabójstwem z użyciem broni, Julianna S. miała usiłować zabić rodziców, przynosząc im na Wigilię ciasto nafaszerowane lekiem weterynaryjnym.

Miejsce odnalezienia ciał Kontakt 24

Zepchnął ciężarną żonę z punktu widokowego

We wrześniu 2021 roku Kashif Anwar zepchnął swoją ciężarną żonę z punktu widokowego na szkockim wzgórzu Arthur's Seat - donosi portal Independent. W wyniku jego działań Fawziyah Javed, która była wówczas w 17-tygodniu ciąży, spadła z wysokości ponad 15 metrów. Z powodu odniesionych obrażeń zarówno kobieta, jak i jej nienarodzone dziecko zmarli na miejscu. Przed śmiercią Javed miała przekazać obecnym na miejscu świadkom, że to właśnie mąż jest winien jej upadku. W czwartek 13 kwietnia został skazany na karę 20 lat pozbawienia wolności.

Fawziyah Javed została zepchnięta z punktu widokowego na na szkockim wzgórzu Arthur's Seat Adobe Stock

Porwanie, pościg i strzelanina w dniu urodzin. Kobieta osierociła 4-letnie dziecko

5 kwietnia w godzinach porannych policja stanu Nowy Jork otrzymała zgłoszenie o uprowadzeniu młodej kobiety w mieście Ithaca. Świadek zeznał, że widział, jak 34-letnia Tatiana N. David wbrew swojej woli została wepchnięta do białego SUV-a przez ojca jej dziecka 34-letniego Michaela C. Davisa. Kilkanaście godzin później, policja dostrzegła opisany pojazd przy granicy z Wirginią. Policja usiłowała zatrzymać podejrzanego, doszło do pościgu, który zakończył się rozbiciem przez niego pojazdu. Wówczas rozpoczęła się zainicjowana przez mężczyznę wymiana ognia z funkcjonariuszami. W jej wyniku Tatiana N. David zginęła na miejscu. Osierociła 4-letnie dziecko. Do porwania i strzelaniny doszło w dniu urodzin 34-latki.

Pięć ofiar śmiertelnych strzelaniny w banku w Louisville

Rankiem 10 kwietnia w placówce Old National Bank w amerykańskim Louisville doszło do strzelaniny, w wyniku której śmierć poniosło pięć osób, a dziesięć zostało rannych. Jak poinformowała miejscowa policja napastnikiem był 25-letni Connor Sturgeon, były pracownik banku. Strzelec transmitował atak na żywo w mediach społecznościowych. Udostępnione przez niego nagrania zostały jednak "szybko usunięte" przez zarządców platform. Motywy jego zbrodni nie są na razie znane. Dzień po tragicznym zajściu, policja opublikowała nagrania z kamer funkcjonariuszy biorących udział w interwencji. Jak podaje agencja Reutera, atak w Louisville był już 147. masową strzelaniną, do jakiej doszło w USA od początku 2023 roku.

Atak na bank w Louisville Reuters

Dożywocie za zabójstwo gwiazdy rapu

7 kwietnia trzech mężczyzn winnych zabójstwa rapera Jahseha Onfroy'a, znanego pod pseudonimem artystycznym XXXTentacion, zostało skazanych na dożywocie. Dedrick Williams, Trayvon Newsome i Michael Boatwright nie będą mogli ubiegać się o warunkowe czy przedterminowe zwolnienie. Jak ustalił sąd 18 czerwca 2018 zaatakowali oni wychodzącego ze sklepu motocyklowego 20-letniego rapera. Postrzelili go w trakcie szarpaniny, której celem było wyrwanie mu wypełnionej gotówką torby. Onfroy został niezwłocznie przewieziony do szpitala, gdzie zmarł. W chwili śmierci oczekiwał na przyjście na świat swojego pierwszego dziecka.

XXXTentacion Matias J. Ocner/Miami Herald/Tribune News Service via Getty Images

"Nowy rozdział" w sprawie zaginionej Emanueli Orlandi

Po 40 latach nastąpił przełom w sprawie zaginięcia Emanueli Orlandi. 22 czerwca 1983 roku, wówczas 15-letnia Orlandi wyszła ze swojego watykańskiego domu na lekcję gry na flecie i nigdy już nie wróciła. W ciągu ostatnich czterech dekad na temat tajemniczego zniknięcia dziewczyny narosło wiele teorii. Teraz mają one zostać wyjaśnione przez śledczych Stolicy Apostolskiej. We wtorek 11 kwietnia brat zaginionej Pietro Orlandi spotkał się z prokuratorem w Trybunale Watykańskim Alessandrem Diddim, któremu papież Franciszek zapewnił wcześniej "maksymalną swobodę działania w celu prowadzenia szeroko zakrojonego śledztwa". Zdaniem Orlandiego w zniknięcie Emanueli mają być zaangażowani watykańscy urzędnicy. Mężczyzna utrzymuje też, że zebrał potwierdzające to dowody.

"Nowy rozdział" w sprawie zaginionej Emanueli Orlandi FORUM

Nick Carter z Backstreet Boys oskarżany o napaść seksualną

Melissa Schuman, wokalistka i aktorka znana m.in. z popowej grupy Dream, pozwała Nicka Cartera. Twierdzi, że 43-letni dziś wokalista Backstreet Boys miał ją wykorzystać seksualnie, gdy miała 18 lat. Jak wynika z dokumentów sądowych opisanych przez The Rolling Stone, muzyk miał wykorzystać "swoją pozycję, status i władzę, jako znanego piosenkarza, by uzyskać do niej dostęp, zająć się nią, manipulować, wykorzystać i napaść na nią seksualnie". Kilka miesięcy wcześniej, 8 grudnia ubiegłego roku złożono inny pozew przeciwko Nickowi Carterowi. Wynika z niego, że muzyk miał dopuścić się napaści na tle seksualnym na Shannon "Shay" Ruth w lutym 2001 roku, po koncercie Backstreet Boys w Tacoma w stanie Waszyngton. Sam Carter zaprzecza obu zarzutom.

Melissa Schuman i Nick Carter Shutterstock

Autor:jdw//am

Źródło: tvn24.pl, Independent