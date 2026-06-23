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Świat

Zniszczono most kolejowy na Krymie. Ukraińskie wojsko: już nie istnieje

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Zniszczenie mostu kolejowego nad Kanałem Północnokrymskim
Ukraińskie wojsko zaatakowało kluczowy most kolejowy nad Kanałem Północnokrymskim
Źródło wideo: SPECIAL OPERATIONS FORCES OF ARMED FORCES OF UKRAINE
Źródło zdj. gł.: SPECIAL OPERATIONS FORCES OF ARMED FORCES OF UKRAINE
Most kolejowy nad Kanałem Północnokrymskim na okupowanym przez Rosję Krymie już nie istnieje - poinformowało ukraińskie wojsko. Opisano też szczegóły drugiego etapu akcji zniszczenia obiektu, który był wykorzystywany przez rosyjskie siły.

O szczegółach akcji ukraińskie Siły Operacji Specjalnych (SSO) poinformowały we wtorek na Telegramie. "Most kolejowy nad Kanałem Północnokrymskim na Krymie już nie istnieje (...). Jednostki Middle Strike Sił Operacji Specjalnych, we współpracy z członkami podziemnego Ruchu Oporu SSO, zniszczyły most kolejowy nad Kanałem Północnokrymskim na tymczasowo okupowanym Krymie, w pobliżu miejscowości Rozdolne" - przekazano.

Jak czytamy, obiekt stanowił część korytarza transportowego wykorzystywanego do przewozu ładunków, zasobów i sprzętu wojskowego w dwóch kluczowych kierunkach: z terytorium Rosji przez Krym w celu zaopatrywania zgrupowania wojsk na południowym odcinku frontu oraz wewnątrz półwyspu, na potrzeby funkcjonowania infrastruktury wojskowej na Krymie.

Zniszczenie mostu kolejowego nad Kanałem Północnokrymskim
Zniszczenie mostu kolejowego nad Kanałem Północnokrymskim
Źródło zdjęcia: SPECIAL OPERATIONS FORCES OF ARMED FORCES OF UKRAINE

"Uszkodzone zostało torowisko, a jedno z przęseł zawaliło się. Jednocześnie partyzanci Ruchu Oporu SSO poinformowali o przybyciu na miejsce specjalistycznego sprzętu kolejowego przeznaczonego do naprawy przeprawy. Rozpoczęto drugi etap operacji. W nocy z 22 na 23 czerwca drony SSO zaatakowały zarówno sprzęt naprawczy, jak i pozostałości mostu" - przekazano.

Zniszczenie mostu kolejowego nad Kanałem Północnokrymskim
Zniszczenie mostu kolejowego nad Kanałem Północnokrymskim
Źródło zdjęcia: Reuters

Kluczowe znaczenie Kanału Północnokrymskiego

We wtorek agencja informacyjna RBK-Ukraina przypomniała, że Kanał Północnokrymski przez dziesięciolecia był głównym źródłem wody pitnej dla Krymu. Oprócz znaczenia dla zaopatrzenia w wodę okolice kanału mają także istotne znaczenie wojskowo-logistyczne.

Kanał Północnokrymski ma ponad 400 kilometrów długości, a na jego trasie znajduje się ponad 10 mostów kolejowych oraz około 100 mostów i przepraw drogowych, z których część jest wykorzystywana przez siły rosyjskie do zaopatrywania zgrupowania wojsk na okupowanym Krymie.

Wcześniej w niedzielę portal Ukraińska Prawda podał, że ukraińskie drony po raz kolejny zaatakowały okupowany przez Rosję Krym, na skutek czego tymczasowo wstrzymano ruch na moście łączącym półwysep. Z kolei w sobotę ukraińska armia przeprowadziła ataki z wykorzystaniem dronów na znajdujące się tam obiekty infrastruktury energetycznej, trafiając między innymi w elektrociepłownię i magazyn gazu ziemnego.

W ostatnich tygodniach Ukraina zintensyfikowała ataki na rosyjską logistykę, zwłaszcza na obszarze okupowanego Krymu oraz w południowej części obwodów donieckiego, zaporoskiego i chersońskiego, które pozostają pod rosyjską kontrolą od 2022 roku.

W środę minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow prognozował, że w najbliższym czasie okupowany przez Rosję Półwysep Krymski zostanie odcięty od świata z powodu uderzeń ukraińskich dronów.

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Źródło: PAP
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Tagi:
UkrainaWojna w UkrainieKonflikt na UkrainieRosjaKonflikty zbrojne RosjiRosyjska aneksja Krymu
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
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