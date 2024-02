Ukraińskie służby: zniszczono rosyjski okręt desantowy na Morzu Czarnym. Nagranie

Ministerstwo obrony Ukrainy opublikowało nagranie, na którym widać moment trafienia w rosyjski okręt desantowy Cezar Kunikow na Morzu Czarnym w pobliżu Ałupki na Krymie. Wcześniej Ukrainska Prawda informowała, że okręt zaatakowały ukraińskie drony. Jak dodano, rosyjska jednostka mogła być wykorzystywana do stawiania min i do transportu czołgów i innego sprzętu wojskowego.

"Siły Zbrojne Ukrainy wspólnie z HUR (Głównym Zarządem Wywiadu Ministerstwa Obrony) zniszczyły okręt desantowy okupantów Cezar Kunikow. W momencie ataku znajdował się na ukraińskich wodach terytorialnych w pobliżu Ałupki (Krym). Chwała siłom obronnym Ukrainy!" - napisano na Telegramie Sztabu Generalnego. Do zniszczenia okrętu miało dojść w środę rano.

Okręt desantowy Cezar Kunikow

Jak podaje Ukrainska Prawda, okręt desantowy Cezar Kunikow, którego załoga to 87 ludzi, mógł być wykorzystywany do stawiania min. Mógł również być używany wariantowo do transportu 150 żołnierzy desantu albo 10 czołgów T-55, 12 czołgów pływających PT-76 lub pododdziału składającego się m.in. z trzech czołgów T-55, trzech moździerzy kalibru 120 mm i trzech wozów bojowych oraz innego sprzętu wojskowego.