Biura podróży apelują do Rosjan, by nie odwoływali wakacji na Krymie "pod wpływem emocji"

Rosyjskie biura podróży apelują do turystów, by nie odwoływali swoich wakacji na Krymie po tym, jak prowadzący na półwysep most został uszkodzony. - Staramy się przekonać turystów, aby nie podejmowali decyzji pod wpływem emocji - CNN cytuje dyrektorkę jednej z firm zajmujących się organizacją wycieczek.

W poniedziałek został uszkodzony most prowadzący przez Cieśninę Kerczeńską na okupowany przez Rosjan ukraiński Krym. Według niepotwierdzonych doniesień ataku przy użyciu dronów dokonać miały siły ukraińskie. W zdarzeniu zginęło małżeństwo , a ranna została ich córka. CNN zauważa, że incydent poważnie wpłynął na transport między półwyspem a Rosją i na drodze tworzą się ogromne korki. Tymczasem jest on popularnym wakacyjnym kierunkiem wśród Rosjan, którzy jednak z powodu uszkodzenia mostu w wielu przypadkach decydują się na rezygnację z wyjazdu - podaje stacja.

Rosjanie rezygnują z wakacji na okupowanym Krymie

CNN podaje, że we wtorek na przejazd przez most w obie strony czekały setki samochodów, a lokalni urzędnicy, zachęcali kierowców do podróży drogą lądową przez okupowaną południową Ukrainę, w tym zniszczony przez Rosjan Mariupol. W nocy ruch przez most został wznowiony na jednym z czterech pasów, ale nadal tworzą się długie kolejki.