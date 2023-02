Portal ukraińskiej armii: na okupowanym Krymie uszkodzono linię kolejową, ruch został wstrzymany

czytaj dalej

Być może czołgi Leopard są pierwszym sygnałem, że ofensywa ze strony Ukrainy się rozpocznie - ocenił w piątek komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura. Ekspert portalu Defence24.pl nawiązał na antenie TVN24 do przekazania czołgów przez Polskę ukraińskiemu wojsku w pierwszą rocznicę pełnoskalowej agresji Rosji. Dura wyraził opinię, że kraje Zachodu są coraz bardziej przekonane do wysyłania Ukrainie sprzętu ofensywnego, a nie tylko - jak wcześniej - służącego do obrony.