Amerykańscy eksperci: po tym, co się stało na Krymie, Rosjanie prawdopodobnie tracą wiarę

Think tank przytacza doniesienia z rosyjskich źródeł o dymisji dowódcy Floty Czarnomorskiej admirała Igora Osipowa i zastąpieniu go przez wiceadmirała Wiktora Sokołowa oraz twierdzenia o rzekomym "zagrożeniu terrorystycznym" w Sewastopolu. Ukraiński wywiad wojskowy informował natomiast w ostatnich kilkudziesięciu godzinach, że Rosja przenosi dziesiątki samolotów z wysuniętych lotnisk na Krymie w głąb półwyspu lub do Rosji.