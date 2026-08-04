Strzały na okupowanym Krymie. Rosyjski żołnierz zabił cztery osoby
Do zdarzenia doszło we wsi Chmielnickie niedaleko Sewastopola. "Według wstępnych ustaleń żołnierz otworzył ogień do swoich współtowarzyszy" - napisał na Telegramie okupacyjny gubernator Sewastopola Michaił Razwożajew. Napastnik zabił jednego wojskowego, raniąc przy tym drugiego.
"Następnie napastnik ranił kolejne trzy osoby i zabił trzech cywilów: dwóch mężczyzn w wieku 71 i 59 lat oraz 64-letnią kobietę" - dodał.
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Razwojażew poinformował, że sprawca został zatrzymany. Na razie nie ma informacji o motywach jego działań.
Źródło: PAP