Świat Strzały na okupowanym Krymie. Rosyjski żołnierz zabił cztery osoby Oprac. Adrian Wróbel |

Sewastopol (nagranie archiwalne) Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: mil.ru

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Do zdarzenia doszło we wsi Chmielnickie niedaleko Sewastopola. "Według wstępnych ustaleń żołnierz otworzył ogień do swoich współtowarzyszy" - napisał na Telegramie okupacyjny gubernator Sewastopola Michaił Razwożajew. Napastnik zabił jednego wojskowego, raniąc przy tym drugiego.

"Następnie napastnik ranił kolejne trzy osoby i zabił trzech cywilów: dwóch mężczyzn w wieku 71 i 59 lat oraz 64-letnią kobietę" - dodał.

Razwojażew poinformował, że sprawca został zatrzymany. Na razie nie ma informacji o motywach jego działań.