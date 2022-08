Rosjanie zdradzają pozycje swoich wojsk i sprzętu na Krymie

czytaj dalej

Aleksander Dugin, którego córka zginęła w sobotę w zamachu bombowym, wcale nie jest tak wpływowy, jak niektórzy uważają i za jakiego on sam chce uchodzić. Tym niemniej to zabójstwo będzie podtrzymywało jego mit - pisze w komentarzu dla tygodnika "The Spectator" profesor Mark Galeotti, autor książek na temat Rosji.