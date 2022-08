Wybuchy i pożar w rosyjskiej jednostce wojskowej, "trafiono w skład amunicji orków". Ewakuacja mieszkańców

Płonie rosyjska jednostka wojskowa w rejonie dżankojskim na okupowanym Krymie - poinformował we wtorek przewodniczący Medżlisu Tatarów Krymskich Refat Czubarow. Według niego trafiony został skład amunicji. "Dzień w okolicy Dżankoj rozpoczął się serią eksplozji" - napisał w internecie doradca ukraińskiego prezydenta Mychajło Podolak. Desygnowany przez Rosję gubernator Krymu Siergiej Aksionow przekazał, że ranne zostały dwie osoby, a okoliczni mieszkańcy są ewakuowani z tego obszaru, ponieważ wybuchy amunicji nie ustają.

"Trafiono w skład amunicji w jednostce wojskowej orków (Rosjan - red.) we wsi Kalay (obecnie Azow) w rejonie dżankojskim" - napisał Refat Czubarow na Facebooku. "Odgłosy eksplozji rozchodziły się po stepie" - dodał przewodniczący Medżlisu Tatarów Krymskich.

Zdjęcia eksplozji z rejonu dżankojskiego na Krymie opublikował na Twitterze także Will Vernon z biura BBC w Moskwie.

"Dziś rano na Krymie doszło do eksplozji i pożaru. Nagrania w mediach społecznościowych pokazują duże wybuchy w rejonie dżankojskim. Kontrolowane przez Rosję lokalne 'władze' powiedziały agencji TASS, że 'doszło do detonacji amunicji' na 'tymczasowym' rosyjskim obiekcie wojskowym" - czytamy we wpisie pod nagraniem.