Rosja oskarża Ukrainę o "akt terrorystyczny" i wycofuje się z kluczowej umowy. "To szantaż"

Rzecznik ONZ Stephane Dujarric poinformował w sobotę, że organizacja pozostaje w kontakcie z rosyjskimi władzami. - Ważne, by wszystkie strony powstrzymały się od wszelkich działań, które mogłyby zagrozić inicjatywie, stanowiące kluczowy wysiłek humanitarny, który wywiera pozytywny wpływ na dostęp do żywności dla milionów ludzi na całym świecie - oświadczył Dujarric.

Eksplozje w Sewastopolu

W sobotę Rosja poinformowała, że ​​siły ukraińskie przy pomocy dronów zaatakowały we wczesnych godzinach porannych okręty Floty Czarnomorskiej w Sewastopolu, największym mieście na zaanektowanym Krymie. Moskwa przekazała, że ataki zostały w większości odparte. Rosyjskie ministerstwo obrony podało później, że niewielkich uszkodzeń doznał rosyjski trałowiec (okręt specjalnie przeznaczony do oczyszczania akwenów żeglownych z min za pomocą holowanych trałów, a także do stawiania min - przyp. red.).