Doniesienia o eksplozjach przy lotnisku wojskowym w okolicy Sewastopola

Seria ataków na Krymie

Think tank przytacza doniesienia z rosyjskich źródeł o dymisji dowódcy Floty Czarnomorskiej admirała Igora Osipowa i zastąpieniu go przez wiceadmirała Wiktora Sokołowa oraz twierdzenia o rzekomym "zagrożeniu terrorystycznym" w Sewastopolu. Ukraiński wywiad wojskowy informował natomiast, że Rosja przenosi dziesiątki samolotów z wysuniętych lotnisk na Krymie w głąb półwyspu lub do Rosji. "Niedawne uderzenia ukraińskie (wiązane z ukraińskimi partyzantami i Siłami Zbrojnymi Ukrainy) na rosyjskie aktywa wojskowe na Krymie, w tym na kwaterę główną Floty Czarnomorskiej w Sewastopolu, prawdopodobnie postawiły rosyjskie siły w stan wysokiego pogotowia i doprowadziły do restrukturyzacji składu, logistyki i dowództwa sił w rosyjskim zgrupowaniu na Krymie w celu złagodzenia skutków przyszłych uderzeń" - ocenia ISW.