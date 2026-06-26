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Świat
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Wakacji nie będzie. Słynny obóz na Krymie nie przyjmie dzieci Rosjan

Tatiana Serwetnyk
Tatiana Serwetnyk
Dzieci w obozie Artek na Krymie (07.07.2016)
Dzieci w obozie Artek na Krymie (07.07.2016)
Źródło zdj. gł.: MAXIM SHIPENKOV/EPA/PAP
Rozsławiony przez radziecką propagandę obóz pionierski Artek na Krymie był marzeniem milionów dzieci. Po aneksji półwyspu odpoczywały tam głównie dzieci Rosjan. Ale sytuacja się zmieniła - w tym sezonie rosyjskie dzieci w ogóle nie będą mogły tam pojechać.Artykuł dostępny w subskrypcji

"Jechaliśmy z Sachalinu. Cztery dni w drodze. O godzinie 12 w nocy umieścili nas w sali sportowej w Kerczu, o godz. 3 rano obudzili, a teraz wracamy do domu. Kolejne cztery dni w drodze. Czy to jest normalne? Przyjęcie dzieci jest niebezpieczne, a pakowanie ich do autobusu i przewożenie przez atakowany most Krymski jest bezpieczne?" - to wpis oburzonych Rosjan, którzy chcieli zostawić swoje dzieci w Arteku, obozie wakacyjnym na Krymie.

Wpis ukazał się 22 czerwca na profilu Arteku w mediach społecznościowych. Tego samego dnia ustanowiony przez Rosjan premier Krymu Siergiej Aksjonow oznajmił, że na całym półwyspie do 1 września wstrzymano przyjmowanie i kwaterowanie dzieci we wszystkich obozach dziecięcych. Dlaczego? W związku z "obecną sytuacją".

"Proszę o zrozumienie wprowadzonych ograniczeń. W obecnej sytuacji środki te są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego" - napisał na komunikatorze Telegram Aksjonow.

Kluczowe słowo, które nie pada w jego komunikacie, to "drony". To z ich powodu Krym przestał być właśnie dobrym miejscem na spędzenie wakacji. I stał się miejscem, którego trzeba unikać.

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Z tego artykułu dowiesz się:
Czym jest obóz Artek na Krymie?
Dlaczego w tym roku dzieci nie spędzą wakacji na Krymie?
Jaka jest sytuacja na okupowanym przez Rosjan półwyspie?
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Tagi:
UkrainaRosjaAtak Rosji na UkrainęWojna w UkrainieRosyjska aneksja Krymu
Tatiana Serwetnyk
Tatiana Serwetnyk
Dziennikarka tvn24.pl
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