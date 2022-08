Ukraińskie ataki na Krymie wywołały "panikę wśród Rosjan"

Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) przytacza doniesienia z 18 sierpnia o rzekomych kolejnych atakach Ukraińców na rosyjskie bazy lotnictwa Belbek na anektowanym Krymie i Stary Oskol w pobliżu Biełgorodu w Rosji , oceniając że są najprawdopodobniej przesadzone i nieprecyzyjne. Nie ma dowodów, że siły ukraińskie przeprowadziły takie uderzenia, a jednak te przesadzone informacje rozpowszechniały na szeroką skalę źródła rosyjskie, co wskazuje na "szerszą panikę wśród Rosjan", wywołaną wcześniejszymi atakami, przypisywanymi Ukraińcom - napisano w raporcie think tanku.

Rosyjskie władze w widoczny sposób zacieśniają środki bezpieczeństwa na Krymie, co świadczy o rosnącym zaniepokojeniu ukraińskimi uderzeniami na obszarach, które uznawano wcześniej za bezpieczne - zwracają uwagę eksperci. W Sewastopolu Rosjanie stworzyli punkty kontrolne, by przeszukiwać ukraińskie samochody, w obawie przed sabotażem.

Dym po ataku na rosyjską bazę wojskową na Krymie [9.08.2022] UGC via AP/EastNews

BBC: Flota Czarnomorska została upokorzona

Jak podało BBC, według zachodnich urzędników eksplozje na rosyjskim lotnisku wojskowym Saki na Krymie 9 sierpnia pozbawiły Flotę Czarnomorską ponad połowy jej samolotów i zmusiły ją do przyjęcia postawy defensywnej. To kolejne z serii upokorzeń tej floty w czasie trwającej wojny - po zatopieniu krążownika Moskwa i zmuszeniu Rosjan do wycofania się z Wyspy Węży na Morzu Czarnym.