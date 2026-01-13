Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Przed wydaniem ciał rodzinom "żądają zapłaty za kule"

Protesty w Teheranie (10.01.2026)
Antyrządowe protesty w Iranie
Źródło: Reuters
Funkcjonariusze sił bezpieczeństwa strzelają do protestujących w Iranie. Pielęgniarki i lekarze, którzy rozmawiali z BBC, mówili, co się dzieje w szpitalach. Represje są w całym kraju, ale tylko z niektórych miejsc udało się uzyskać nagrania wideo. Władze zdecydowały bowiem o zablokowaniu dostępu do internetu.

- Widziałem to na własne oczy: strzelali prosto w szeregi protestujących, a ludzie padali na ziemię - mówi drżącym głosem Omid. Mężczyzna obawia się, że zostanie namierzony przez służby. Przełamanie muru milczenia między Iranem a resztą świata wymaga ogromnej odwagi, biorąc pod uwagę ryzyko represji ze strony władz – zwraca uwagę BBC.

40-letni Omid - imię zmienione ze względów bezpieczeństwa - od kilku dni protestuje na ulicach małego miasta w południowym Iranie. Opisuje, że siły bezpieczeństwa w jego mieście otworzyły ogień z karabinów szturmowych do nieuzbrojonych demonstrantów. - Walczymy z brutalnym reżimem gołymi rękami - stwierdził.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Trump "poinformowany o nowych wariantach uderzenia na Iran"

Protesty w Teheranie (10.01.2026)
Protesty w Teheranie (10.01.2026)
Źródło: Zuma / Forum

"Republika Islamska się nie cofnie"

Redakcja BBC otrzymała w zeszłym tygodniu podobne relacje o represjach. Od tego czasu władze ograniczyły dostęp do internetu, co utrudniło relacjonowanie wydarzeń z Iranu bardziej niż kiedykolwiek. Rząd zakazał lokalnej redakcji - BBC Persian - relacjonowania wydarzeń w Iranie.

W czwartek, w 12. noc demonstracji, odbył się jeden z największych ogólnokrajowych protestów antyrządowych. Wiele osób dołączyło do protestów po apelach Rezy Pahlawiego, wygnanego syna ostatniego szacha Iranu, obalonego w rewolucji islamskiej w 1979 roku.

Protesty wybuchają w wielu miastach
Protesty wybuchają w wielu miastach
Źródło: MAHSA /Middle East Images/ABACAPRESS.COM/PAP

Następnego dnia irański Najwyższy Przywódca Ali Chamenei powiedział: "Republika Islamska się nie cofnie". Wygląda na to, że największy rozlew krwi nastąpił po tym ostrzeżeniu, gdy siły bezpieczeństwa i Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej wykonywały jego rozkazy - informuje BBC.

Irańskie władze oskarżyły Stany Zjednoczone i Izrael o podżeganie do niepokojów i potępiły "działania terrorystyczne" - donosiły media państwowe.

"Ten widok mnie załamał"

Młoda kobieta z Teheranu opisała, że ​​w zeszły czwartek czuła się jak w "dzień sądu". - Nawet odległe dzielnice Teheranu były pełne protestujących - zauważyła. - Ale w piątek siły bezpieczeństwa tylko zabijały, zabijały i zabijały. Ten widok tak mnie załamał, że całkowicie straciłam morale. Piątek był krwawym dniem - opowiedziała.

Jak mówiła, po zabójstwach ​​ludzie bali się wychodzić z domów i że wielu skandowało hasła w zaułkach czy nawet w domach. - Na wojnie obie strony mają broń. Tutaj ludzie tylko skandują hasła i giną. To wojna jednostronna - opisała kobieta.

Iran. Siły bezpieczeństwa tłumią protesty. Nagranie z ulic Meszhedu
Źródło: Nagranie z telefonu jednego z protestujących, ulice Meszhedu w Iranie

Naoczni świadkowie z Fardis, miasta na zachód od Teheranu, poinformowali, że w piątek członkowie paramilitarnych sił Basidż, należących do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), nagle zaatakowali protestujących, gdy na ulicach nie było policji.

Według świadków siły zbrojne, umundurowane i poruszające się na motocyklach, strzelały bezpośrednio do protestujących ostrą amunicją. W alejki wjeżdżały nieoznakowane samochody, a ich pasażerowie strzelali do mieszkańców, którzy nie brali udziału w protestach. - W każdej alejce zginęły dwie lub trzy osoby - powiedział jeden ze świadków.

Odcięci od świata

Zdaniem osób, które rozmawiały z dziennikarzami BBC Persian, rzeczywistość w Iranie jest trudna do wyobrażenia dla świata zewnętrznego, a liczba ofiar śmiertelnych podana dotychczas przez międzynarodowe media stanowi jedynie ułamek ich własnych szacunków.

Międzynarodowe media nie mogą swobodnie działać w Iranie i polegają głównie na irańskich organizacjach praw człowieka działających poza granicami kraju. W poniedziałek norweska organizacja Iran Human Rights (IHRNGO) poinformowała o śmierci co najmniej 648 protestujących w Iranie, w tym dziewięciu osób poniżej 18. roku życia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
iranka papieros
Co wiadomo o słynnej kobiecie z papierosem
Maciej Wacławik
Protesty w Iranie
Napięcie rośnie. Linie zawieszają połączenia
BIZNES
EN_01670392_1459
Na ulicach Iranu zginęły już setki demonstrantów

Niektóre lokalne źródła i naoczni świadkowie podają bardzo dużą liczbę ofiar śmiertelnych w różnych miastach, od kilkuset do tysięcy. BBC zauważa, że irańskie władze jak dotąd nie przedstawiły oficjalnych statystyk.

Irańskie media poinformowały jednak, że podczas protestów zginęło 100 funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa, a protestujący - określani przez nich mianem "uczestników zamieszek" - podpalili dziesiątki meczetów i banków w różnych miastach.

Na nagraniach można zauważyć również podpalanie pojazdów policyjnych i niektórych budynków rządowych w różnych miejscach protestów.

Co się dzieje w szpitalach

Zeznania i nagrania wideo przesłane do BBC Persian pochodzą głównie z większych miast, takich jak Teheran, pobliski Karadż, Raszt na północy, Meszhed na północnym wschodzie i Szyraz na południu. Obszary te mają lepszy dostęp do internetu za pośrednictwem sieci satelitarnej Starlink.

Klatka kluczowa-151360
Podpalony meczet podczas protestów w Iranie
Źródło: Reuters

Informacje z małych miejscowości są skąpe, ponieważ ich dostęp do Starlinków jest bardzo ograniczony. Jednak liczba, spójność i podobieństwo relacji otrzymanych z różnych miast wskazują na surowość represji i powszechne stosowanie śmiercionośnej broni - podkreśla BBC.

Pielęgniarki i lekarze, którzy rozmawiali z brytyjską stacją, mówili, że widzieli wielu zabitych i rannych protestujących. Informowali, że szpitale w wielu miastach były przepełnione i nie były w stanie leczyć osób z poważnymi obrażeniami, zwłaszcza głowy i oczu. Niektórzy świadkowie twierdzili, że ciała były "ułożone jedno na drugim" i nie były przekazywane rodzinom.

Przed wydaniem ciał żądają "zapłaty za kule"

Na prowadzonym przez aktywistów kanale Vahid Online w Telegramie ujawniono drastyczne nagrania, w których widać ciała w Centrum Medycyny Sądowej Kahrizak w Teheranie. Wiele rodzin opłakuje ofiary lub próbuje je zidentyfikować.

Na jednym z filmów, prawdopodobnie z Kahrizaka, widać krewnych oglądających zdjęcia ciał wyświetlane na ekranie. Na ulicy widać z kolei ciała w czarnych workach.

Protesty w Iranie
Protesty w Iranie
Źródło: Middle East Images/ABACA / Abaca Press / Forum

Pracownik kostnicy na cmentarzu w Meszhedzie poinformował, że przed wschodem słońca w piątek rano przywieziono i natychmiast pochowano od 180 do 200 osób z poważnymi urazami głowy.

Źródło w Raszcie informowało BBC Persian, że w czwartek zwłoki 70 protestujących przewieziono do szpitalnej kostnicy w mieście. Według tego źródła siły bezpieczeństwa zażądały "zapłaty za kule" przed wydaniem ciał rodzinom.

Pracownik medyczny szpitala we wschodnim Teheranie poinformował BBC Persian, że w czwartek tego samego dnia przywieziono tam około 40 ciał.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Ceny ropy w górę. Widmo ataku na Iran niepokoi inwestorów

Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres powiedział w niedzielę, że jest "zszokowany doniesieniami o przemocy i nadmiernym użyciu siły przez władze irańskie wobec protestujących, w wyniku których w ostatnich dniach zginęli i zostali ranni".

- Chcę podkreślić, że niezależnie od liczby ofiar śmiertelnych, użycie śmiercionośnej siły przez siły bezpieczeństwa jest niepokojące - powiedział BBC Persian Mai Sato, Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. sytuacji praw człowieka w Islamskiej Republice Iranu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: Zuma / Forum

Udostępnij:
TAGI:
Iran
Czytaj także:
imageTitle
Kolejny przerwany mecz, znowu zabrakło zawodników. Klub wykluczony
EUROSPORT
Na miejscu pracowała straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Przekroczone stężenie tlenku węgla. Dwie osoby nie żyją
Wrocław
Kolumbijski muzyk Yeison Jimenez zginął w katastrofie awionetki
Mówił, że śni mu się śmierć w katastrofie lotniczej. Tak zginął
Świat
Zbigniew Ziobro
"Publicznie mało kto chce to przyznać". Tak mówią o Ziobrze w kuluarach PiS
Polska
Maduro, Celia Flores
Akcja sił USA, giełda ostro w górę
BIZNES
Awaria w rejonie Pruszkowa. Utrudnienia na kolei (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria urządzeń sterowania ruchem, opóźnione pociągi
WARSZAWA
Marcin Mastalerek
Mastalerek o sporze w PiS. "Mam kolegów u harcerzy"
Polska
Santa Clara del Mar w Buenos Aires w Argentynie
"Nagle nadeszła fala, która osiągnęła niewyobrażalną wysokość". Nie żyje mężczyzna
METEO
Wenezuelskie władze uwalniają więźniów politycznych
Wenezuela zwalnia więźniów politycznych. Rozdźwięk w sprawie ich liczby
Świat
14.01 | Trzecia rocznica śmierci Pawła Adamowicza. "Pozostawił po sobie niesamowitą nadzieję"
Mija siedem lat od śmiertelnego ataku na Pawła Adamowicza
Trójmiasto
Prezydent ciepło wita wielokrotnie karanego kibola
Nawrocki "wsiadł na smoka, który nie wiadomo, gdzie go powiezie"
Polska
Nikt z obrońców wieży nie miał broni
"Gorbaczow, czy nie udławisz się krwią ludu litewskiego?"
Filip Czekała
imageTitle
PSG sensacyjnie odpadło z Pucharu Francji. "Ewidentnie dziwaczny wynik"
EUROSPORT
imageTitle
Szwajcarzy ujawniają plany na igrzyska. Crans-Montana przyjmie alpejczyków
EUROSPORT
Włamał się na konto kolegi i zrobił kilka przelewów (zdj. ilustracyjne)
W nocy z jego konta znikały pieniądze
WARSZAWA
Ustawa ma zakazać deweloperom sprzedaży pseudometrów (zdj. ilustracyjne)
Ogromny rynek w Polsce. "Presja na szybką realizację"
BIZNES
Rosyjski dron uderzył w tankowiec pływający pod banderą Panamy
Rosyjskie drony uderzyły w dwa zagraniczne statki w pobliżu ukraińskiego portu
Świat
50 min
grupinski kultura polityczna
"Pisałem to nocami przez pięć lat". Wicemarszałek Senatu wydał książkę
Kultura polityczna
Mężczyzna upadł w pobliżu przystanku
Upadł przy przystanku, nie mógł wstać
WARSZAWA
imageTitle
Bohaterka polskiej drużyny nie zagra w Australian Open
EUROSPORT
nbp narodowy bank polski shutterstock_1075668164
"Zaskoczenie" na rynku. "Możliwa jest dyskusja o obniżkach stóp"
BIZNES
imageTitle
Fręch górą w meczu sąsiadek w rankingu
EUROSPORT
Śnieg, zima, las
Do 15 centymetrów śniegu i marznący deszcz
METEO
imageTitle
Hiszpanie o zwolnieniu Alonso. "Real nie rozumie nazwisk, rozumie tylko wyniki"
EUROSPORT
Rosyjski atak na Charków (13.01.2026)
Dron uderzył w sanatorium dla dzieci. Rosyjski atak na Ukrainę
Świat
Stołeczna policja, drogówka, widerejestrator (ilustracyjne)
Za szybką jazdę stracił prawo jazdy, po kontroli trafił do więzienia
WARSZAWA
Zniszczone budynki w Dżabaliji, w północnej części Strefy Gazy (9 grudnia 2025 r.)
Na zdjęciach satelitarnych wypatrzyli, co się dzieje po zakończeniu walk
Świat
USA TRUMP PRESSER
Trump nałożył 25-procentowe cła. "Ze skutkiem natychmiastowym"
Świat
Polska 2050 - Pełczyńska-Nałęcz i Hennig-Kloska
Unieważnione wybory w Polsce 2050, Ziobro z azylem, służby sprowadzane do Minneapolis
WARTO WIEDZIEĆ
Śnieg z deszczem, śnieg
Dziś popada nie tylko śnieg
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica