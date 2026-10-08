Królowa walczy o powrót do zdrowia. Dwór przekazał informacje
Rodzina królewska informuje, że w najbliższym czasie aktywność królowej Mette-Marit będzie ograniczona - przekazał w środę dziennik "Afterposten". "Jej Wysokość Królowa wciąż przechodzi rehabilitację po przeszczepie płuc i zasadniczo nie będzie miała oficjalnego harmonogramu zajęć w okresie do przyszłorocznego lata" - wynika z komunikatu opublikowanego przez dwór królewski, na który powołuje się portal NRK.
9 października kończy się okres żałoby po śmierci Haralda V, którego na tronie zastąpił jego syn przyjmując imię Haakon VIII. Ze względu na stan zdrowia jego żony Mette-Marit w oficjalnych wydarzeniach do połowy 2027 roku królowi ma towarzyszyć jego matka, królowa Sonja.
Lekarz o rehabilitacji królowej
Z uwagi na zły stan zdrowia Mette-Marit nie była obecna, gdy król Haakon składał przysięgę w Stortingu [jednoizbowy parlament Królestwa Norwegii - red.] ani nie uczestniczyła w uroczystym otwarciu sesji parlamentu - podaje dziennik "Afterposten". Towarzyszyła mu wówczas córka Ingryda Aleksandra.
- Królowa realizuje zaplanowany program rehabilitacji i jesteśmy zadowoleni z jej postępów - powiedział portalowi dr Are Holm ze szpitala Rikshospitalet zaznaczając, że planowany okres rekonwalescencji po takiej operacji wynosi około roku. Przeszczep płuc miał miejsce w czerwcu bieżącego roku.
Choroba Mette-Marit
U Mette-Marit w 2018 roku zdiagnozowano zwłóknienie płuc - przewlekłą chorobę powodującą powstawanie blizn w tkance płucnej i ograniczającą przyswajanie tlenu. W ciągu ostatnich lat stan jej zdrowia się pogarszał. Według lekarzy jedyną skuteczną metodą leczenia na etapie choroby, w którym się znalazła, pozostał przeszczep - w innym przypadku prognozowano, że zostałby jej rok życia. Widywano ją w minionych miesiącach z aparatem tlenowym podczas wydarzeń publicznych.
Jeszcze przed operacją królowej, która miała miejsce w czerwcu, lekarze z Rikshospitalet podkreślali, że to bardzo poważny zabieg. Jeden na ośmiu pacjentów po operacji nie przeżywa pierwszego roku, a po dziesięciu latach żyje około połowa operowanych. W lipcu poinformowano, że zabieg przebiegł pomyślnie.