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Świat

Królowa walczy o powrót do zdrowia. Dwór przekazał informacje

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Król Haakon i królowa Mette-Marit
Król Haakon VIII i królowa Mette-Marit na nagraniach archiwalnych
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/CLEMENS BILAN
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Królowa Norwegii Mette-Marit, która kilka miesięcy temu przeszła przeszczep płuc, przechodzi rekonwalescencję. Dwór królewski wznawia tymczasem oficjalny harmonogram po okresie żałoby w związku ze śmiercią Haralda V. Na temat działalności królowej w najbliższym czasie wydano komunikat.

Rodzina królewska informuje, że w najbliższym czasie aktywność królowej Mette-Marit będzie ograniczona - przekazał w środę dziennik "Afterposten". "Jej Wysokość Królowa wciąż przechodzi rehabilitację po przeszczepie płuc i zasadniczo nie będzie miała oficjalnego harmonogramu zajęć w okresie do przyszłorocznego lata" - wynika z komunikatu opublikowanego przez dwór królewski, na który powołuje się portal NRK.

9 października kończy się okres żałoby po śmierci Haralda V, którego na tronie zastąpił jego syn przyjmując imię Haakon VIII. Ze względu na stan zdrowia jego żony Mette-Marit w oficjalnych wydarzeniach do połowy 2027 roku królowi ma towarzyszyć jego matka, królowa Sonja.

Król Haakon VIII, królowa Mette-Marit, księżniczka Ingryda Aleksandra i książę Sverre Magnus na balkonie Pałacu Królweskiego w Oslo
Król Haakon VIII, królowa Mette-Marit, księżniczka Ingryda Aleksandra i książę Sverre Magnus na balkonie Pałacu Królweskiego w Oslo
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Hakon Mosvold Larsen

Lekarz o rehabilitacji królowej

Z uwagi na zły stan zdrowia Mette-Marit nie była obecna, gdy król Haakon składał przysięgę w Stortingu [jednoizbowy parlament Królestwa Norwegii - red.] ani nie uczestniczyła w uroczystym otwarciu sesji parlamentu - podaje dziennik "Afterposten". Towarzyszyła mu wówczas córka Ingryda Aleksandra.

Uroczystość zaprzysiężenia króla Norwegii Haakona VIII przed parlamentem
Uroczystość zaprzysiężenia króla Norwegii Haakona VIII przed parlamentem
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/LISE ASERUD

- Królowa realizuje zaplanowany program rehabilitacji i jesteśmy zadowoleni z jej postępów - powiedział portalowi dr Are Holm ze szpitala Rikshospitalet zaznaczając, że planowany okres rekonwalescencji po takiej operacji wynosi około roku. Przeszczep płuc miał miejsce w czerwcu bieżącego roku.

Choroba Mette-Marit

U Mette-Marit w 2018 roku zdiagnozowano zwłóknienie płuc - przewlekłą chorobę powodującą powstawanie blizn w tkance płucnej i ograniczającą przyswajanie tlenu. W ciągu ostatnich lat stan jej zdrowia się pogarszał. Według lekarzy jedyną skuteczną metodą leczenia na etapie choroby, w którym się znalazła, pozostał przeszczep - w innym przypadku prognozowano, że zostałby jej rok życia. Widywano ją w minionych miesiącach z aparatem tlenowym podczas wydarzeń publicznych.

Księżna Mette-Marit 17 maja 2026 roku w Asker
Księżna Mette-Marit 17 maja 2026 roku w Asker
Źródło zdjęcia: Lise Aserud/NTB/PAP

Jeszcze przed operacją królowej, która miała miejsce w czerwcu, lekarze z Rikshospitalet podkreślali, że to bardzo poważny zabieg. Jeden na ośmiu pacjentów po operacji nie przeżywa pierwszego roku, a po dziesięciu latach żyje około połowa operowanych. W lipcu poinformowano, że zabieg przebiegł pomyślnie.

Źródło: NRK, Aftenposten
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Tagi:
Norwegia
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