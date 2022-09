Karol III przyleci do Belfastu, trumna z ciałem królowej do Londynu

Trwają uroczystości żałobne w związku ze śmiercią brytyjskiej królowej Elżbiety II, a nowy król Karol III kontynuuje objazd po kraju. Po wczorajszej wizycie w Edynburgu, dziś udaje się do Belfastu w Irlandii Północnej. Wieczorem trumna z ciałem zmarłej monarchini zostanie przetransportowana ze Szkocji do Londynu.

Król Karol III wraz z królową małżonką Kamilą udaje się ze Szkocji do Irlandii Północnej, gdzie spotka się z przywódcami tamtejszych partii politycznych, w tym republikańskiej partii Sinn Fein, a także brytyjskim ministrem ds. Irlandii Północnej Chrisem Heaton-Harrisem.

Oczekujący do wejścia na mszę w katedrze świętego Pawła | PAP/EPA/TOLGA AKMEN

W poniedziałek król - wraz z Kamilą, a także rodzeństwem: Anną, Edwardem i Andrzejem - był w Edynburgu , gdzie wziął udział w uroczystym pochodzie, w trakcie którego trumna z ciałem Elżbiety II została przeniesiona z jej szkockiej rezydencji do Katedry świętego Idziego. Karol III po nabożeństwie udał się na spotkanie z przedstawicielami szkockiego rządu. Wieczorem czuwał przy trumnie Elżbiety.

Do godziny 16 będzie można przejść koło znajdującej się w edynburskiej katedrze trumnie z ciałem królowej, aby oddać jej hołd. O godzinie 18 karawan z trumną wyruszy z katedry na lotnisko w Edynburgu. Przez całą drogę do Londynu towarzyszyć będzie jej córka królowej, księżniczka Anna wraz z mężem.

O godzinie 19 trumna z ciałem królowej zostanie przetransportowana z lotniska w Edynburgu do bazy lotniczej RAF Northolt w zachodnim Londynie.

O 19.55 samolot z trumną powinien dotrzeć do bazy RAF Northolt. Stamtąd trumna zostanie przewieziona do Pałacu Buckingham, gdzie będą na nią oczekiwać król Karol III z królową małżonką oraz inni członkowie rodziny królewskiej. Trumna pozostanie w Pałacu Buckingham do środy.