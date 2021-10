Królowa Elżbieta nie uda się na szczyt klimatyczny w Glasgow

Królowa Wielkiej Brytanii Elżbieta II nie weźmie udziału w przyszłotygodniowym szczycie COP26 w Glasgow - poinformował Pałac Buckingham. To kolejna podróż monarchini, która została odwołana. 95-letnia królowa kilka dni temu opuściła szpital. Lekarze zalecili jej odpoczynek.

W środę królowa Elżbieta trafiła do szpitala, gdzie spędziła noc. Już nazajutrz wróciła do Windsoru. Pałac Buckingham informował, że 95-letnia monarchini jest w "dobrym nastroju". Brytyjskie media zwracają uwagę, że był to jej pierwszy pobyt w szpitalu od lat. Lekarze zalecili głowie państwa, by odpoczęła przez kilka dni.

Szczyt bez królowej

"Jej Wysokość z przykrością zdecydowała, że nie uda się do Glasgow, by uczestniczyć w wieczornym przyjęciu na szczycie COP26 w poniedziałek 1 listopada" - poinformował we wtorek Pałac Buckingham. Jak dodano, monarchini nagra wiadomość wideo, która zostanie odtworzona delegatom. Pałac przekazał jednocześnie, że "zgodnie z zaleceniami lekarzy, królowa wróciła do lżejszych obowiązków na zamku w Windsorze".

To już kolejna podróż w planach królowej, która została odwołana. W minioną środę Pałac Buckingham informował, że Elżbieta "niechętnie" przyjęła zalecenie lekarzy, by odpocząć i zrezygnować z zaplanowanej na ten dzień wizyty w Irlandii Północnej.

Szczyty klimatyczne ONZ, tzw. COP (Conference of the Parties), to doroczne globalne spotkania, podczas których negocjowane i ustalane są kolejne kroki na rzecz polityki klimatycznej. W tym roku COP26 odbędzie się w Glasgow w Wielkiej Brytanii. Konferencja rozpocznie się 31 października i potrwa do 12 listopada.

Królowa Elżbieta na wirtualnym spotkaniu z nowymi ambasadorami Korei Południowej i Szwajcarii Twitter/@RoyalFamily

Powrót do obowiązków

We wtorek brytyjska królowa przeprowadziła dwie wirtualne audiencje, na których powitała nowych ambasadorów z Korei Południowej i Szwajcarii. Były to pierwsze oficjalne spotkania od czasu opuszczenia przez nią szpitala. Na zdjęciach, opublikowanych przez Pałac Buckingham, widać uśmiechniętą Elżbietę w żółtej sukni, siedzącą przed monitorem na zamku w Windsorze.

Autor:momo/kg

Źródło: Reuters