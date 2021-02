Brytyjskie media: Elżbieta II, książę Karol i książę William czekają na Joe Bidena. Wizyta w czerwcu

W czerwcu w Pałacu Buckingham brytyjska królowa Elżbieta II przyjmie prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena - podał "The Sunday Times". Dodano, że w spotkaniu wezmą udział również syn królowej i następca tronu książę Karol oraz jej wnuk książę William. Obaj nie spotkali się z Donaldem Trumpem.

Powrót monarchini do aktywności

Będą to pierwsze oficjalne spotkania brytyjskiej monarchini od początku pandemii. Po jej wybuchu królowa wraz z księciem Filipem przenieśli się ze znajdującego się w centrum stolicy Pałacu Buckingham na zamek w Windsorze pod Londynem, który z racji mniejszego personelu jest bezpieczniejszy.

Obydwoje na początku stycznia zostali zaszczepieni przeciw COVID-19 i jak pisze "The Sunday Times", Elżbieta II jest zdeterminowana, by wrócić do normalnej aktywności.