Królowa Elżbieta II pojawiła się na balkonie Pałacu Buckingham 

Królowa Elżbieta II pojawiła się w niedzielę na balkonie Pałacu Buckingham w towarzystwie innych członków rodziny królewskiej. Monarchini zaskoczyła rodaków, bo brytyjskie media spekulowały, że królowa, która od kilkunastu tygodni ma problemy z poruszaniem się, najprawdopodobniej już nie pokaże się publicznie podczas głównych obchodów 70-lecia swojego panowania. Niedziela to ostatni dzień obchodów Platynowego Jubileuszu.

W niedzielę wieczorem królowa Elżbieta II wyszła na balkon w towarzystwie księcia Karola i księżnej Kamili, księcia oraz księżnej Cambridge i trójki ich dzieci, by pozdrowić tłum zgromadzony przed Pałacem Buckingham z okazji jej Platynowego Jubileuszu.

Niedziela to ostatni dzień uroczystości. Tego dnia ulicami Londynu przemaszerowały wojskowe zespoły muzyczne, tancerze, artyści i celebryci. Parada odbyła się dokładnie na tej samej trasie, którą Elżbieta odbyła w dniu koronacji w 1953 roku - podaje Reuters.

Obchody bez osobistego udziału królowej

Elżbieta II nie uczestniczyła osobiście w koncercie, który w ramach obchodów Platynowego Jubileuszu odbył się w sobotę wieczorem przed Pałacem Buckingham. Ale pokazała się zebranym w krótkim nagraniu z Misiem Paddingtonem , którego zaprosiła do pałacu na herbatę.

Królowa Elżbieta II na paradzie Trooping the Colour w 70-lecie jej panowania | BRITISH MINISTRY OF DEFENCE

Parada Trooping the Colour w 70-lecie panowania królowej Elżbiety II | BRITISH MINISTRY OF DEFENCE

Rozpoczęły się obchody 70-lecia panowania Elżbiety II | PAP/EPA/Sgt Jimmy Wise/BRITISH MINISTRY OF DEFENCE/HANDOUT

Policja odciągnęła jedną z osób, które zakłóciły Trooping the Colour w Londynie | PAP/EPA/ANDY RAIN

Wilczarz irlandzki prowadzony przez straż na paradzie Trooping the Colour | PAP/EPA/ANDY RAIN

W czwartek Elżbieta II dwukrotnie pokazała się na balkonie Pałacu Buckingham - raz, aby obserwować salwę armatnią na jej cześć, a potem wraz z niemal całą rodziną, by oglądać przelot samolotów - zaś wieczorem na zamku w Windsorze uczestniczyła w ceremonii zapalenia sygnałów świetlnych, które jednocześnie rozbłysły w ok. 3500 miejsc w całym kraju.

Do czasu pandemii koronawirusa Elżbieta II, która jest zapaloną miłośniczką wyścigów konnych, w czasie swojego panowania tylko dwukrotnie opuściła derby w Epsom Downs. To jedyny z głównych wyścigów konnych w Anglii, którego należące do niej konie jeszcze nigdy nie wygrały.