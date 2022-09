Królowa Elżbieta II nie żyje. W piątek nabożeństwo w londyńskiej katedrze i orędzie do narodu

Dwie serie salw armatnich, każda licząca po 96 wystrzałów, zostały oddane w Hyde Parku i twierdzy Tower of London

Dwie serie salw armatnich, każda licząca po 96 wystrzałów, zostały oddane w Hyde Parku i twierdzy Tower of London Reuters

W związku z tym, że królowa Elżbieta II zmarła w Szkocji, trumna z jej ciałem spocznie w katedrze Świętego Idziego w Edynburgu. Następnie zostanie przetransportowana do Londynu, gdzie tysiące osób będą mogły oddać hołd zmarłej monarchini w Pałacu Westminsterskim.

Flagi na budynkach rządowych pozostaną opuszczone do połowy masztów. W sobotę od godziny 13 [14 w Polsce - red.] na 24 godziny flagi powrócą na szczyty masztów, by uczcić proklamację nowego króla Karola III, po czym ponownie zostaną opuszczone do poranka następnego dnia po pogrzebie.