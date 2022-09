Trumna z ciałem królowej Elżbiety II dotarła do Edynburga

Trasa liczy ponad 280 kilometrów. W miejscowościach, przez które przejeżdżał karawan, wzdłuż dróg ustawiały się tłumy Brytyjczyków żegnających królową. Po godz. 13. (w Polsce) kondukt przejechał przez miejscowość Banchory oddaloną o około 50 kilometrów na wschód od zamku Balmoral. Tam również wzdłuż trasy pojawiły się tłumy ludzi żegnających zmarłą monarchinię. Później konwój dotarł też do Aberdeen, a następnie przejechał przez Dundee i Perth. Po godzinie 17 czasu polskiego trumna z ciałem Elżbiety II dotarła do Edynburga.

Co najmniej 50 ciągników i kombajnów ustawiło się na polach po obu stronach wąskiej drogi, by pożegnać kondukt z ciałem Elżbiety II

Co najmniej 50 ciągników i kombajnów ustawiło się na polach po obu stronach wąskiej drogi, by pożegnać kondukt z ciałem Elżbiety II Reuters

Plan na kolejne dni

W poniedziałek 12 września król Karol III wraz z żoną Camillą udadzą się do Edynburga, by dołączyć do konduktu z Pałacu Holyrood do Katedry świętego Idziego. Kondukt wyruszy o godzinie 14.35 (godzina 15.35 w Polsce), a król i niektórzy członkowie rodziny królewskiej będą podążać za trumną pieszo. O godz. 14.55 (godzina 15.55 w Polsce) trumna, na której znajdować się będzie korona Szkocji, zostanie wniesiona do katedry. Tam ludzie będą mogli przyjść i oddać hołd królowej.