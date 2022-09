Prezydent Duda wpisał się do księgi kondolencyjnej w brytyjskiej ambasadzie w Senegalu

Prezydent Andrzej Duda, który przebywał z wizytą w Afryce Zachodniej, w związku ze śmiercią królowej Elżbiety II złożył wpis do księgi kondolencyjnej w ambasadzie Wielkiej Brytanii w Senegalu. Jak podała brytyjska ambasador Juliette John, był on pierwszą osobą, która wpisała się do księgi.