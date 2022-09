Kim jest księżniczka Anna, jedyna córka zmarłej królowej Elżbiety II?

Odbyła prawie 500 zagranicznych wizyt, z czego 49 w samych Niemczech. Jest patronką 300 organizacji charytatywnych, a jej zaangażowanie na rzecz jednej z nich, Save The Children, sięga 1970 roku. To właśnie dlatego jest uznawana za najbardziej pracowitą, obok króla Karola, osobą w rodzinie królewskiej - pisze BBC.

Podobno zmarła królowa życzyła sobie, aby to właśnie jej jedyna córka przejęła główną rolę w eskortowaniu jej trumny.

"Zaufana doradczyni" króla Karola III

"New York Times" pisze, że chociaż księżniczka Anna zajmuje dopiero 16. miejsce w linii sukcesji tronu, to jednak nie odzwierciedla to jej realnego wpływu w rodzinie królewskiej, gdzie jest "zaufaną doradczynią" króla Karola, ani też pozycji w społeczeństwie, gdzie cieszy się uznaniem i szacunkiem wyższym niż inni żyjący członkowie rodziny królewskiej, z wyjątkiem księcia Williama i jego żony, księżnej Kate.