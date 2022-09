Księżna Kate i książę William spotkali się z żołnierzami Wspólnoty Narodów

- To jeden z tych momentów, o których myślisz sobie, że przygotowałem się na to, ale nie jestem aż tak przygotowany. To dziwne uczucie... ponieważ wiedzieliśmy, że ma 96 lat - powiedział William.

- Mogę potwierdzić, że będzie to największa pojedyncza operacja policyjna, jaką kiedykolwiek przeprowadziła Met Police. Jako pojedyncze wydarzenie, jest to większe niż Olimpiada w 2012 roku. Jest większa niż weekend Platynowego Jubileuszu. To jest naprawdę ogromna operacja, w której bierze udział ogromna liczba wyspecjalizowanych funkcjonariuszy. Nie można jej porównać do żadnej innej operacji w historii Met - przyznał w piątek zastępca komisarza Stuart Cundy.