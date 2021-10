Królowa Elżbieta odwołuje podróż do Irlandii Północnej. Musi odpocząć

Brytyjska królowa Elżbieta "niechętnie zastosowała się" do rady lekarzy i przez kilka następnych dni będzie odpoczywać. W związku z tym odwołana została jej planowana wizyta w Irlandii Północnej - poinformował Pałac Buckingham. 95-latka jest najdłużej urzędującą głową państwa na świecie.

"Królowa niechętnie zastosowała się do rady lekarzy, by odpocząć przez kilka następnych dni" - przekazał pałac w oświadczeniu. Jak czytamy, Elżbieta jest "w dobrym humorze", choć "jest rozczarowana, że ​​nie będzie mogła odwiedzić Irlandii Północnej, gdzie miała podjąć szereg zobowiązań". Przekazano, że królowa wysyła do mieszkańców Irlandii Północnej "ciepłe myśli i ma nadzieję na wizytę w kraju w przyszłości".