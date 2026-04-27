Świat Król Karol nie zmienia planów. Poleci do USA Oprac. Mikołaj Stępień

Prezydent USA Donald Trump i król Karol III dotarli do zamku Windsor wspólnie w królewskim powozie Źródło: UK POOL

"Po całodniowych dyskusjach po obu stronach Atlantyku i działając zgodnie z zaleceniami rządu, możemy potwierdzić, że wizyta państwowa Ich Królewskich Mości odbędzie się zgodnie z planem" - przekazał rzecznik Pałacu Buckingham.

Dodał, że król i królowa są "niezmiernie wdzięczni wszystkim, którzy pracowali intensywnie, aby zapewnić ten stan rzeczy, i z niecierpliwością oczekują jutrzejszego rozpoczęcia wizyty".

Królowa Kamila, król Karol, prezydent Donald Trump i jego żona Melania Trump. Zdjęcie z września 2025 roku Źródło: Reuters

W niedzielę brytyjski minister i sekretarz generalny premiera Darren Jones powiedział, że rząd będzie nadal ściśle współpracował z amerykańskimi służbami bezpieczeństwa przed wizytą króla. - W związku z wizytą Jego Królewskiej Mości w Stanach Zjednoczonych w przyszłym tygodniu nasze służby bezpieczeństwa oczywiście pozostają w ścisłej współpracy przed tym wydarzeniem - powiedział Jones w rozmowie ze stacją Sky News.

Źródło agencji Reuters w pałacu poinformowało, że mogą nastąpić niewielkie zmiany organizacyjne dotyczące jednego lub dwóch spotkań.

Strzały na balu z udziałem Trumpa

Wcześniej w niedzielę prezydent Trump powiedział, że mimo domniemanego nieudanego zamachu na niego nadal planuje przyjąć w poniedziałek w Białym Domu brytyjskiego króla Karola III.

Pytany o możliwe zmiany dotyczące wizyty monarchy w Waszyngtonie w świetle sobotniego incydentu w waszyngtońskim Hiltonie, Trump odparł jedynie, że "król Karol przyjeżdża, jest świetnym facetem" i z niecierpliwością czeka na spotkanie z nim.

Rzecznik Pałacu Buckingham powiedział, że Karol był na bieżąco informowany o rozwoju sytuacji i odetchnął z ulgą, że Trumpowi i jego żonie oraz wszystkim gościom nic się nie stało. Para królewska skontaktowała się z Donaldem i Melanią Trump po wydarzeniach na balu dziennikarzy i wyrazili swoje współczucie w związku ze strzelaniną - przekazało źródło agencji Reuters.

Król ma zostać przyjęty w Białym Domu z pełnym ceremoniałem i spotkać się z Trumpem zarówno w poniedziałek, jak i we wtorek. W poniedziałek po uroczystym powitaniu mają wypić razem herbatę i zwiedzić nową pasiekę przy Białym Domu. We wtorek przywódcy spotkają się w asyście kompanii reprezentacyjnej sił zbrojnych USA, a na cześć króla wystrzelona zostanie salwa honorowa z 21 dział.

