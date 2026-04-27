Król Karol nie zmienia planów. Poleci do USA
"Po całodniowych dyskusjach po obu stronach Atlantyku i działając zgodnie z zaleceniami rządu, możemy potwierdzić, że wizyta państwowa Ich Królewskich Mości odbędzie się zgodnie z planem" - przekazał rzecznik Pałacu Buckingham.
Dodał, że król i królowa są "niezmiernie wdzięczni wszystkim, którzy pracowali intensywnie, aby zapewnić ten stan rzeczy, i z niecierpliwością oczekują jutrzejszego rozpoczęcia wizyty".
W niedzielę brytyjski minister i sekretarz generalny premiera Darren Jones powiedział, że rząd będzie nadal ściśle współpracował z amerykańskimi służbami bezpieczeństwa przed wizytą króla. - W związku z wizytą Jego Królewskiej Mości w Stanach Zjednoczonych w przyszłym tygodniu nasze służby bezpieczeństwa oczywiście pozostają w ścisłej współpracy przed tym wydarzeniem - powiedział Jones w rozmowie ze stacją Sky News.
Źródło agencji Reuters w pałacu poinformowało, że mogą nastąpić niewielkie zmiany organizacyjne dotyczące jednego lub dwóch spotkań.
Strzały na balu z udziałem Trumpa
Wcześniej w niedzielę prezydent Trump powiedział, że mimo domniemanego nieudanego zamachu na niego nadal planuje przyjąć w poniedziałek w Białym Domu brytyjskiego króla Karola III.
Pytany o możliwe zmiany dotyczące wizyty monarchy w Waszyngtonie w świetle sobotniego incydentu w waszyngtońskim Hiltonie, Trump odparł jedynie, że "król Karol przyjeżdża, jest świetnym facetem" i z niecierpliwością czeka na spotkanie z nim.
Rzecznik Pałacu Buckingham powiedział, że Karol był na bieżąco informowany o rozwoju sytuacji i odetchnął z ulgą, że Trumpowi i jego żonie oraz wszystkim gościom nic się nie stało. Para królewska skontaktowała się z Donaldem i Melanią Trump po wydarzeniach na balu dziennikarzy i wyrazili swoje współczucie w związku ze strzelaniną - przekazało źródło agencji Reuters.
Król ma zostać przyjęty w Białym Domu z pełnym ceremoniałem i spotkać się z Trumpem zarówno w poniedziałek, jak i we wtorek. W poniedziałek po uroczystym powitaniu mają wypić razem herbatę i zwiedzić nową pasiekę przy Białym Domu. We wtorek przywódcy spotkają się w asyście kompanii reprezentacyjnej sił zbrojnych USA, a na cześć króla wystrzelona zostanie salwa honorowa z 21 dział.
>>> Zobacz też: Co król Karol będzie robił w USA? Podano szczegóły
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Reuters