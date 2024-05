Wskazywał na szereg dobrych danych gospodarczych, które dowodzą tego, że jego plan dla kraju przynosi efekty, i przekonywał, że wygrana opozycyjnej Partii Pracy grozi tym, że wszystko, co zostało osiągnięte, może być utracone. - W tych wyborach musicie wybrać, kto ma ten plan, kto jest przygotowany do podjęcia odważnych działań niezbędnych do zapewnienia lepszej przyszłości dla naszego kraju i naszych dzieci - mówił.

Sunak: mamy plan i jesteśmy gotowi podjąć odważne działania

- Mam nadzieję, że moja praca, odkąd zostałem premierem, pokazuje, że mamy plan i jesteśmy gotowi podjąć odważne działania niezbędne do rozkwitu naszego kraju. Trzymałem się tego planu i zawsze byłem z wami szczery co do tego, co jest potrzebne, nawet gdy było to trudne, ponieważ kieruję się tym, co jest dobre dla naszego kraju, a nie tym, co jest łatwe. Nie mogę powiedzieć tego samego o Partii Pracy, ponieważ nie wiem, co oferują, i prawdę mówiąc, nie sądzę, byście wy również to wiedzieli - przekonywał.