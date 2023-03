Król Karol III w Niemczech. Przemówienie w Bundestagu i wizyta na berlińskim targu

Czwartek jest drugim dniem wizyty króla Karola III w Niemczech. Brytyjski monarcha wygłosił przemówienie w Bundestagu, w którym odniósł się do wojny w Ukrainie i wyzwania, jakim dla świata są zmiany klimatu. Wcześniej wraz z królową małżonką Kamilą został powitany przez burmistrz Berlina i kanclerza Niemiec. Następnie para królewska udała się na cotygodniowy targ na Wittenbergplatz w stolicy kraju.

Karol III , który we wrześniu zastąpił na tronie swoją zmarłą matkę Elżbietę II, początkowo planował udać się do Francji . Podróż została jednak odwołana w związku z falą protestów, która przelewa się przez francuskie miasta, a której podłożem jest planowana reforma emerytalna.

Karol III w Bundestagu

W czasie wystąpienia w Bundestagu, które w większości wygłosił po niemiecku, król Karol III zauważył, że od momentu, gdy ostatni raz występował przed niemieckimi deputowanymi, wojna powróciła do Europy. - Niesprowokowana inwazja na Ukrainę zadała niewyobrażalne cierpienie tak wielu niewinnym ludziom - mówił.

Król o zmianach klimatu

Karol III: musimy być czujni wobec zagrożeń dla naszych wartości

Spotkanie z uchodźcami

Karol III w czwartek uda się także do Centrum Przyjęć Ukraińców na dawnym lotnisku Tegel, gdzie spotka się z uchodźcami, którzy niedawno przybyli do Niemiec - informował portal telewizji ARD. Po południu Karol III i jego małżonka udadzą się do Brandenburgii.