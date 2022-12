Pierwsze orędzie Karola III. Król mówił o "fundamencie społeczeństwa"

"Pokoju, szczęścia i wiecznego światła" życzył król Karol III swoim poddanym w pierwszym orędziu wygłoszonym jako władca Zjednoczonego Królestwa. Nawiązując do słów swojej matki z jej ostatniego świątecznego przesłania, w którym akcentowała żal po stracie męża, król powiedział, że Boże Narodzenie to "szczególnie przejmujący czas dla wszystkich spośród nas, którzy stracili bliskich". Karol swoje pierwsze świąteczne orędzie nagrał w kaplicy świętego Jerzego na zamku w Windsorze, gdzie spoczywa Elżbieta II.

- Stoję tu w Kaplicy Świętego Jerzego na Zamku Windsor, tak blisko miejsca, gdzie spoczęła moja ukochana matka wraz z moim drogim ojcem. (...) Święta Bożego Narodzenia to szczególnie wzruszający czas dla wszystkich spośród nas, którzy stracili bliskich - powiedział król Karol III , zwracając się do poddanych.

- Wiara mojej matki w potęgę światła była fundamentalną częścią jej wiary w Boga, ale też jej wiary w ludzi, którą podzielam całym sercem. To wiara w niezwykłą zdolność każdego człowieka do dotknięcia, z dobrocią i współczuciem, życia innych i rozjaśniania światłem otaczającego go świata (...). To kwintesencja naszej wspólnoty i fundament naszego społeczeństwa - oznajmił.