Świat

Królewska para powitana w Białym Domu. "Co za piękny, brytyjski dzień"

Wizyta brytyjskiej pary królewskiej w Białym Domu
Trump: co za piękny, brytyjski dzień
Źródło: TVN24 BiS, Reuters
Prezydent USA Donald Trump wraz z pierwszą damą Melanią powitali brytyjską parę królewską w Białym Domu. Amerykanie "nie mieli bliższych przyjaciół niż Brytyjczycy" - ocenił Trump podczas uroczystego przemówienia.

Król Karol III przybył do Białego Domu na spotkanie z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Karol i królowa Kamila zostali powitani przez prezydenta i pierwszą damę Melanię Trump. Powitaniu towarzyszyła uroczysta defilada wojskowa.

Trump o królu: to bardzo elegancki człowiek

Następnie Donald Trump wygłosił przemówienie. - Co za piękny, brytyjski dzień - rozpoczął, nawiązując do deszczowej pogody, co wywołało śmiech zgromadzonych. Powiedział, że wraz z pierwszą damą nigdy nie zapomną zeszłorocznej wizyty w zamku Windsor.

Prezydent USA ocenił, że przemówienie króla przed Kongresem, które odbędzie się później, "sprawi, że wszyscy będą bardzo zazdrościć mu tego pięknego akcentu". - To bardzo elegancki człowiek - dodał Trump.

- Powstanie Stanów Zjednoczonych było zwieńczeniem setek lat myśli, walki, potu, krwi i poświęcenia po obu stronach Atlantyku - mówił prezydent USA. Ocenił, że Amerykanie "nie mieli bliższych przyjaciół niż Brytyjczycy".

Para królewska w USA

Królewska para wylądowała w USA w poniedziałek. Wizyta zaplanowana jest na cztery dni. We wtorek król wygłosi przemówienie przed połączonymi izbami Kongresu. W planie wizyty Karola III jest też zwiedzenie parku narodowego (prawdopodobnie Shenandoah w Appalachach) w Wirginii oraz upamiętnienie ofiar zamachów 11 września 2001 r. i spotkanie z burmistrzem Nowego Jorku Zohranem Mamdanim.

Wizyta brytyjskiego monarchy, o którym prezydent Trump zawsze wypowiada się w superlatywach, jest postrzegana jako szansa na naprawę stosunków USA zarówno z Wielką Brytanią w obliczu ostrej krytyki Trumpa na temat premiera Keira Starmera, jak i ogólnie stosunków wewnątrz NATO. Jest to pierwsza wizyta Karola w USA jako monarchy i ma uczcić też 250. rocznicę istnienia Stanów Zjednoczonych.

Źródło: Reuters, PAP, BBC

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/YURI GRIPAS / POOL

Król Karol IIIDonald TrumpUSAKrólowa KamilaWielka Brytania
Kuba Koprzywa
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica