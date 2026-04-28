Świat Królewska para powitana w Białym Domu. "Co za piękny, brytyjski dzień"

Trump: co za piękny, brytyjski dzień Źródło: TVN24 BiS, Reuters

Król Karol III przybył do Białego Domu na spotkanie z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Karol i królowa Kamila zostali powitani przez prezydenta i pierwszą damę Melanię Trump. Powitaniu towarzyszyła uroczysta defilada wojskowa.

Trump o królu: to bardzo elegancki człowiek

Następnie Donald Trump wygłosił przemówienie. - Co za piękny, brytyjski dzień - rozpoczął, nawiązując do deszczowej pogody, co wywołało śmiech zgromadzonych. Powiedział, że wraz z pierwszą damą nigdy nie zapomną zeszłorocznej wizyty w zamku Windsor.

Prezydent USA ocenił, że przemówienie króla przed Kongresem, które odbędzie się później, "sprawi, że wszyscy będą bardzo zazdrościć mu tego pięknego akcentu". - To bardzo elegancki człowiek - dodał Trump.

- Powstanie Stanów Zjednoczonych było zwieńczeniem setek lat myśli, walki, potu, krwi i poświęcenia po obu stronach Atlantyku - mówił prezydent USA. Ocenił, że Amerykanie "nie mieli bliższych przyjaciół niż Brytyjczycy".

Para królewska w USA

Królewska para wylądowała w USA w poniedziałek. Wizyta zaplanowana jest na cztery dni. We wtorek król wygłosi przemówienie przed połączonymi izbami Kongresu. W planie wizyty Karola III jest też zwiedzenie parku narodowego (prawdopodobnie Shenandoah w Appalachach) w Wirginii oraz upamiętnienie ofiar zamachów 11 września 2001 r. i spotkanie z burmistrzem Nowego Jorku Zohranem Mamdanim.

Wizyta brytyjskiego monarchy, o którym prezydent Trump zawsze wypowiada się w superlatywach, jest postrzegana jako szansa na naprawę stosunków USA zarówno z Wielką Brytanią w obliczu ostrej krytyki Trumpa na temat premiera Keira Starmera, jak i ogólnie stosunków wewnątrz NATO. Jest to pierwsza wizyta Karola w USA jako monarchy i ma uczcić też 250. rocznicę istnienia Stanów Zjednoczonych.

