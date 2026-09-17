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Świat

"Wkrótce o niej zapomnimy". Spór o słowa po śmierci księżnej Diany

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Król Karol III podczas nabożeństwa Orderu Ostu w katedrze św. Idziego w Edynburgu
Księżna Diana na nagraniach archiwalnych
Źródło wideo: Reuters Archive
Źródło zdj. gł.: Aaron Chown/PA Wire/PAP/EPA
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Na czołówki mediów na Wyspach wraca jeden z najbardziej bolesnych rozdziałów najnowszej historii rodziny królewskiej. Fragmenty książki autorstwa Charlesa Spencera, brata księżnej Diany, wywołały "niezwykle mocne oświadczenie" Pałacu Buckingham. Poszło o słowa, które - według autora - miał tuż po śmierci żony wypowiedzieć obecny brytyjski monarcha.

Reakcję rzecznika pałacu to następstwo publikacji przez dziennik "Daily Mail" fragmentów książki Charlesa Spencera "Swan song" (Łabędzi śpiew). Choć jej premiera odbędzie się w przyszłym tygodniu, już teraz media oceniają ją jako "wybuchową". Jak zauważa BBC "zdaje się otwierać na nowo trudny rozdział w najnowszej historii rodziny królewskiej, tym razem przedstawiony z perspektywy rodziny Spencerów".

Zarzuty, zawarte w książce brata zmarłej księżnej, dotyczą zachowania obecnego monarchy w dniach po śmierci Diany w 1997 roku. Twierdzi on, że ówczesny książę Karol powiedział mu: "Możesz być spokojny, wkrótce o niej zapomnimy".

Pogrzeb księżnej Diany. Na zdjęciu Charles Spencer, książęta Harry i William oraz książę Karol
Pogrzeb księżnej Diany. Na zdjęciu Charles Spencer, książęta Harry i William oraz książę Karol
Źródło zdjęcia: PA Images/Getty Images

Przytaczane słowa miały paść podczas telefonicznego sporu o to, czy dzieci Diany i Karola - książęta William i Harry, mający wówczas 15 i 12 lat - powinny iść za trumną podczas pogrzebu. Brat księżnej miał sprzeciwiać się takiemu rozwiązaniu twierdząc, że jego siostra nie życzyłaby sobie tego. "Książę Karol kontynuował swój wybuch gniewu, a ja mu nie przerywałem. W końcu umilkł" - CNN cytuje fragment książki Spencera. "Sądziłem, że ta pauza oznacza próbę opanowania emocji, lecz wtedy wylał do słuchawki to, co zawsze uważałem za skrywaną pogardę dla Diany oraz przerażenie faktem, że świat tak bardzo poruszyła jej śmierć" - czytamy.

Stanowcza reakcja Pałacu Buckingham

Słowa te odrzuca Pałac Buckingham, którego oświadczenie CNN ocenia jako "wyjątkowo mocne". "Choć z zasady nie komentujemy książek, Jego Wysokość zdaje sobie sprawę, że ból po stracie siostry może wpłynąć na osąd sytuacji i zaciemniać wspomnienia w sposób niezrozumiały dla innych, nawet wiele lat po takiej stracie" - przekazał rzecznik pałacu w oświadczeniu cytowanym przez BBC.

Diana Frances Mountbatten-Windsor z domu Spencer (18 lipca 1986)
Diana Frances Mountbatten-Windsor z domu Spencer (18 lipca 1986)
Źródło zdjęcia: Tim Graham Photo Library

Po ślubie z Karolem w 1981 roku księżna Diana stała się najczęściej fotografowaną kobietą na świecie i często gościła na okładkach magazynów. Jednak ich małżeństwo nie przetrwało próby czasu i ostatecznie w 1996 roku para się rozwiodła. Rok później Diana zginęła w wypadku samochodowym w Paryżu. Miała 36 lat.

Uroczystości ślubne pary książęcej
Uroczystości ślubne pary książęcej
Źródło zdjęcia: Keystone/Hulton Archive/Getty Images

W lipcu tego roku przypadałaby jej 65. rocznica urodzin. Charles Spencer przyznał, że z tej okazji otrzymał wiele próśb o wywiady, jednak - zamiast rozmów z mediami - postanowił utrwalić swoje wspomnienia w formie książki.

Śmierć Diany: dwa śledztwa
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Śmierć Diany: dwa śledztwa

Redagował AM

Źródło: BBC, Reuters, CNN
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Tagi:
Księżna DianaKról Karol IIIWielka BrytaniaBrytyjska rodzina królewska
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