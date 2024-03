Król Karol III wziął udział w dorocznym nabożeństwie wielkanocnym w Windsorze. To jego pierwsze publiczne wystąpienie od czasu, gdy w lutym pałac poinformował o zdiagnozowaniu u monarchy nowotworu - donosi agencja Reutera.

W drodze do kaplicy św. Jerzego, gdzie spoczywa królowa Elżbieta, 75-letni monarcha i jego żona królowa Kamila pozdrawiali zebranych z okna swojego samochodu - relacjonuje Reuters.

Król Karol III ma nowotwór

W komunikacie podano, że król pozostaje w pełni pozytywnie nastawiony do swojego leczenia i ma nadzieję na jak najszybszy powrót do pełnienia obowiązków publicznych. "Jego Królewska Mość zdecydował się podzielić swoją diagnozą, aby zapobiec spekulacjom i w nadziei, że może to pomóc w publicznym zrozumieniu tych wszystkich na całym świecie, którzy dotknięci są rakiem" - napisano.