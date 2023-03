Karol III ruszy w pierwszą zagraniczną podróż w roli króla. Pałac Buckingham podał szczegóły

Karol III w swoją pierwszą podróż zagraniczną jako król uda się do Francji i Niemiec - przekazał w piątek Pałac Buckingham. Brytyjski monarcha odbędzie tę podróż od 26 do 31 marca. Jako pierwszy członek brytyjskiej rodziny królewskiej będzie przemawiał na forum francuskiego parlamentu i jako pierwszy władca Wielkiej Brytanii wystąpi przed parlamentem w Niemczech.

We Francji spotkanie w Wersalu, przemówienie do parlamentu i zwiedzanie winnic

Jak przekazał Pałac Buckingham, Karol III i królowa małżonka Kamila udadzą się najpierw do Francji, gdzie zostaną przyjęci przez prezydenta Emmanuela Macrona w pałacu w Wersalu. Następnie monarcha, jako pierwszy w historii członek brytyjskiej rodziny królewskiej , wygłosi przemówienie przed francuskim parlamentem, Kamila zaś uda się do Muzeum Orsay (Musée d'Orsay), gdzie otworzy wystawę obrazów Edouarda Maneta i Edgara Degasa.

Na koniec obydwoje pojadą do Bordeaux, gdzie będą zwiedzać winnice, wytwarzające wino w organiczny sposób.

Przemówienie do niemieckiego parlamentu i spotkanie z uchodźcami z Ukrainy

Karol jako następca tronu odbył 34 podróże do Francji i 28 do Niemiec. Poprzednio we Francji był w 2019 r. z okazji 75. rocznicy lądowania aliantów w Normandii, a w Niemczech - w 2020 r., aby uczcić dzień pamięci ofiar wojny.