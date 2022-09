Pokazano pierwszą monetę z wizerunkiem Karola III. Nowy król bez korony

Brytyjska Mennica Królewska pokazała w piątek nową monetę o nominale 50 centów. Jest pierwszą, na której znajduje się wizerunek króla Karola III. Twarz nowego monarchy na monecie skierowana jest w lewą stronę, odwrotnie niż wizerunek jego matki Elżbiety II. Pieniądz ma wejść do obiegu jeszcze w tym roku.

Zgodnie z tradycją, po przejęciu brytyjskiego tronu przez nowego władcę jego wizerunek pojawia się na banknotach i monetach. Obecnie w obiegu znajduje się ok. 29 miliardów monet z wizerunkiem królowej Elżbiety II . Po jej śmierci i wstąpieniu na tron króla Karola III będą one teraz stopniowo zastępowane.

W piątek Mennica Królewska oficjalnie zaprezentowała nowy pieniądz, który już niedługo znajdzie się w portfelach Brytyjczyków. Na nowej monecie, której wartość obiegowa to 50 pensów, widoczny będzie lewy profil Karola III . Ten sam portret zostanie wykorzystany na monecie kolekcjonerskiej o wartości 5 funtów.

Wizerunek królowej Elżbiety II na pieniądzach skierowany był w przeciwnym kierunku. - Karol poszedł za ogólną tradycją brytyjskiego mennictwa, ciągnącą się aż do dziś, wedle której nowy monarcha ma stać zwrócony w stronę odwrotną niż jego poprzednik - powiedział cytowany przez "The Guardian" Chris Barker z Muzeum Mennicy Królewskiej.

"Król Karol III, z Bożej łaski, obrońca wiary"

Jak poinformowała brytyjska mennica, autorem monety jest rzeźbiarz Martin Jennings. Na jej rewersie znajduje się łacińska inskrypcja ":: CHARLES III :: D :: G :: REX :: F :: D :: 5 POUNDS :: 2022", co w tłumaczeniu na język polski oznacza "Król Karol III, z Bożej łaski, obrońca wiary". Monarcha pozuje na monecie bez korony, inaczej niż Elżbieta II, której wizerunek ozdobiony był królewskim insygnium.

- Spodziewamy się, że klienci będą mogli nabyć monety z pamiątkowej serii w październiku. W obiegu, jako monety o wartości 50 pensów, pojawią się one w grudniu - zapowiedział Nicola Howell, dyrektor handlowy Mennicy Królewskiej.

Mennica Królewska zapowiedziała również, że w poniedziałek do sprzedaży trafi moneta kolekcjonerska upamiętniająca Elżbietę II. Będzie miała ona wartość 5 funtów, a na jej rewersie znajdą się dwa portery królowej - jeden z młodości, drugi z ostatnich lat jej życia. Inna wersja monety będzie zawierała tylko jeden wizerunek Elżbiety, tradycyjnie skierowany w prawo.

Karol III na monetach w Australii

Monety z wizerunkiem Karola III trafią do portfeli nie tylko Brytyjczyków, ale również mieszkańców innych państw należących do Wspólnoty Narodów. Australijski wiceminister skarbu zapowiedział już, że pieniądze z twarzą nowego króla zostaną wypuszczone do obiegu na początku 2023 roku. Zaznaczył jednak, że wizerunek Karola III nie pojawi się na banknocie pięciodolarowym, na którym obecnie widnieje podobizna Elżbiety II.