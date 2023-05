Lunche koronacyjne, koncert, pokazy laserowe. Dalszy ciąg uroczystości w Wielkiej Brytanii

W niedzielę mieszkańcy Wielkiej Brytanii zasiądą przy ustawionych na ulicach stołach, aby wspólnie świętować koronację, podobnie jak to było z okazji koronacji Elżbiety II w 1953 roku. Na oficjalnej, interaktywnej mapie zarejestrowanych jest prawie 4000 lunchów koronacyjnych - od Szetlandów na północy do Wysp Scilly na południowym zachodzie - ale rząd szacuje, że różnego rodzaju imprez ulicznych w weekend koronacyjny będzie ponad 50 tysięcy.

Para królewska obejrzy koncert i skecze

W Windsorze od 21:00 czasu polskiego odbędzie się też dwugodzinny koncert koronacyjny, na którym wystąpią między innymi Katy Perry, Lionel Richie, Take That, Nicole Scherzinger, Olly Murs, Paloma Faith i Andrea Bocelli, a także zespół złożony z członków Royal Ballet, Royal Opera, Royal Shakespeare Company, Royal College of Music i Royal College of Art. W czasie koncertu wyświetlone zostaną też nagrane wcześniej skecze, w których wystąpili aktorzy Tom Cruise i Joan Collins, podróżnik Bear Grylls, zaś piosenkarz Tom Jones będzie opowiadał mało znane fakty na temat monarchii.