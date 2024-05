Król Karol III odwołał planowaną na ten tydzień wizytę w Cheshire - informuje BBC. Newsweek dodaje, że planowane publiczne aktywności odwołał również książę William. Decyzje mają związek z ogłoszeniem przez premiera Rishiego Sunaka wyborów do Izby Gmin.

Brytyjski premier wyznaczył termin wyborów na 4 lipca. Sunak poinformował, że zwrócił się do króla Karola III o formalną zgodę na rozwiązanie parlamentu, a monarcha ją wyraził. - Teraz jest moment, aby Wielka Brytania wybrała swoją przyszłość. W tych wyborach musicie wybrać, kto ma ten plan, kto jest przygotowany do podjęcia odważnych działań niezbędnych do zapewnienia lepszej przyszłości dla naszego kraju i naszych dzieci - mówił premier.