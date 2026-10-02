Świat Polska wymieniona wśród najważniejszych sojuszników Norwegii Filip Czerwiński |

Ceremonia zaprzysiężenia Haakona VIII przed norweskim parlamentem Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Jonas Been Henriksen/PAP/EPA

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Król Haakon VIII wygłosił w piątek mowę tronową, po raz pierwszy od objęcia tronu, w trakcie uroczystego otwarcia dorocznej sesji Stortingu (jednoizbowego parlamentu Norwegii). Znaczna część wystąpienia była poświęcona napiętej sytuacji międzynarodowej i bezpieczeństwu.

Król Haakon VIII i księżniczka koronna Ingrid Alexandra podczas otwarcia 171. sesji Stortingu (2 października 2026 roku) Źródło zdjęcia: Jonas Been Henriksen/PAP/EPA

Monarcha mówił o wojnie Rosji przeciwko Ukrainie, nieprzewidywalności polityki Stanów Zjednoczonych i rosnących barierach handlowych. Wskazał też państwa w Europie i Ameryce Północnej, z którymi Norwegia zacieśnia współpracę.

- Norwegia zacieśnia również współpracę z najważniejszymi sojusznikami w Europie i Ameryce Północnej, takimi jak Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Polska i Kanada - powiedział Haakon VIII.

Ostrzejsze wymagania dla imigrantów

Król Norwegii zapowiedział dalszą rozbudowę sił zbrojnych i wzmocnienie bezpieczeństwa na północy kraju. Wsparcie wojskowe, cywilne i humanitarne dla Ukrainy ma być utrzymane na wysokim poziomie. - Stoimy w obliczu najpoważniejszej sytuacji w polityce bezpieczeństwa od czasu II wojny światowej - podkreślił Haakon VIII

Król Haakon VIII i księżniczka koronna Ingrid Alexandra opuszczają budynek Stortingu (2 października 2026 roku) Źródło zdjęcia: Jonas Been Henriksen/PAP/EPA

W części poświęconej sprawom krajowym Haakon VIII zapowiedział zaostrzenie wymagań wobec osób chcących osiedlić się w Norwegii. - Osoby, które przyjeżdżają do Norwegii, będą spotykały się z wyraźniejszymi wymaganiami i oczekiwaniami, by uczyć się norweskiego, uczestniczyć w życiu społecznym i podejmować pracę - zapowiedział król.

Haakon VIII objął tron 28 sierpnia po śmierci ojca, króla Haralda V. W piątkowej uroczystości towarzyszyła mu następczyni tronu księżniczka koronna Ingrid Alexandra. Królowa Mette-Marit nie wzięła udziału z powodu złego stanu zdrowia po przeszczepie płuc.