Kris Kristofferson nie żyje. Grał w "Konwoju", był legendą muzyki country

Jak pisze Reuters wiadomo, że Kris Kristofferson po ukończeniu 70 lat zmagał się z zanikami pamięci. Kristofferson był legendarnym kompozytorem, autorem tekstów i wykonawcą muzyki folk i country. Do jego utworów należą m. in. takie piosenki jak "Help Me Make It Through te Night", która zdobyła nagrodę Grammy, "For te Good Times" i "Sunday Mornin' Comin' Down". Był też autorem największego hitu swej ówczesnej przyjaciółki Janis Joplin - "Me and Bobby McGee".