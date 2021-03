Pieskow: USA nigdy nie porzucą prób narzucenia innym tego, co nazywają demokracją

Stwierdził, że Waszyngton uważa swoją formę demokracji za jedyną właściwą drogę. Dodał, że Stany Zjednoczone "nigdy nie porzucą prób narzucenia tego, co nazywają demokracją innym krajom na całym świecie".

Biden ostrzegał przed Chinami

Na konferencji prasowej przywódca USA niewiele mówił za to o Rosji. Pieskow wyraził zadowolenie, że "dziennikarze amerykańscy nie zapytali o Rosję" na konferencji, bo oznacza to - jak to ujął "cofanie ataków rusofobii".