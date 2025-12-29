Spotkanie Trumpa i Zełenskiego. Komentarz z Moskwy

"Cały świat docenia wysiłki pokojowe Donalda Trumpa i jego zespołu - napisał Dmitrijew na platformie X.
Odniósł się też do słów prezydenta USA wypowiedzianych podczas wspólnej konferencji z ukraińskim prezydentem, że "Putin chce, aby Ukraina odniosła sukces", przywołując je na swoim kanale X. Udostępnił także fragment nagrania wideo, na którym Trump stwierdził, że podczas niedzielnych rozmów poczyniono "ogromne postępy".
Spotkanie Trumpa i Zełenskiego
Zełenski i Trump spotkali się w niedzielę w Mar-a-Lago na Florydzie.
- Udało nam się osiągnąć znaczny postęp, by zakończyć wojnę - przekazał amerykański przywódca. Konkretów w czasie wspólnej konferencji prezydentów jednak zabrakło.
