Krążownik Moskwa. Co wiemy o zatopionym rosyjskim okręcie

W czwartek wieczorem rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że krążownik Moskwa zatonął podczas holowania w warunkach sztormu. Wcześniej armia ukraińska podała, że okręt został trafiony dwiema rakietami. Moskwa nie potwierdziła tej informacji, twierdząc, że "doszło do pożaru". Pentagon podał, że w chwili wybuchu Moskwa znajdowała się około stu kilometrów od wybrzeża, czyli była w zasięgu ukraińskich pocisków. USA nie potwierdziły ani nie zaprzeczyły, że ukraiński atak był przyczyną uszkodzenia krążownika.

Krążownik Moskwa - co wiemy o okręcie

Krążownik Sława został zwodowany w 1979 roku, a do służby wszedł na początku lat 80. W 1995 roku, już po upadku Związku Radzieckiego, nazwę okrętu zmieniono na Moskwa. Był jednym z trzech okrętów tej klasy, które posiadała rosyjska marynarka wojenna. Pozostałe dwa - Marszałek Ustinow oraz Wariag - wchodzą w skład Floty Północnej oraz Floty Pacyfiku.

CAN MEREY/EPA/PAP

Krążownik Moskwa CAN MEREY/EPA/PAP

Na pokładzie 186-metrowej Moskwy mogło znajdować się między innymi 16 wyrzutni przeciwokrętowych pocisków P-1000 Wulkan o zasięgu 700 kilometrów, dwie wyrzutnie pocisków przeciw okrętom podwodnym czy sześć armat do obrony przeciwlotniczej AK-630. Załogę okrętu stanowiło 510 marynarzy (nie jest jasne, ilu żołnierzy było na pokładzie jednostki w momencie ataku).

Jonathan Bentham z International Institute for Strategic Studies, cytowany przez BBC, twierdzi, że Moskwa była trzecią co do wielkości jednostką rosyjską pozostającą w aktywnej służbie. Krążownik wyposażony był w trzypoziomowy system obrony przeciwlotniczej, który - jak podkreśla brytyjski portal - przy właściwym działaniu powinien dać Rosjanom trzy możliwości obrony przed ukraińskimi pociskami Neptun.