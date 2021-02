"Przed nami świat pełen wyzwań". Dwie deklaracje na 30-lecie Grupy Wyszehradzkiej

Morawiecki: przed nami świat pełen wyzwań i Europa pełna wyzwań

Michel: nasz wspólny projekt europejski oparty jest na podstawowych wartościach demokratycznych

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel zwracał uwagę, że w momencie pandemii konieczna jest współpraca, by chronić obywateli i by osiągnąć sukces w kwestiach gospodarczych i społecznych.

- Po pierwsze nie możemy nigdy zapomnieć, że nasz wspólny projekt europejski oparty jest na podstawowych wartościach demokratycznych, jest to dla nas priorytet. Jest to również przedmiot stałej debaty w Europie i na całym świecie - mówił Michel. Jako priorytet określił też "dobrobyt obywateli". Dodał, że zmiany klimatyczne, agenda cyfrowa to ważne wyzwania, ale i potencjalne dźwignie umożliwiające osiągniecie postępu i sukcesu.