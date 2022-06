Ursula von der Leyen o polskim KPO: żadne pieniądze nie zostaną wypłacone, dopóki reformy nie będą zrealizowane

W Parlamencie Europejskim odbywa się debata na temat polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała, że zatwierdzenie tego planu wiąże się w szczególności "z wyraźnymi zobowiązaniami Polski w zakresie niezależnego wymiaru sprawiedliwości". - Zapewniam, że żadne pieniądze nie zostaną wypłacone, dopóki nie dojdzie do zrealizowania tych reform - dodała.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen uczestniczy w zorganizowanej we wtorek w Parlamencie Europejskim debacie na temat Polski.

- W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska po roku negocjacji dała zielone światło dla polskiego Krajowego Planu Odbudowy, po dokładnej ocenie. Teraz Rada musi o tym zadecydować. Plan ten wesprze Polaków na ich drodze do bardziej zrównoważonej, cyfrowej i odpornej przyszłości. Ścieżka, na którą wszyscy się zgodziliśmy. Ale plan da więcej i właśnie o tym dyskutujemy tutaj dzisiaj. Ponieważ, jak we wszystkich planach odbudowy, inwestycje te są powiązane z reformami. Zatwierdzenie tego planu wiąże się w szczególności z wyraźnymi zobowiązaniami Polski w zakresie niezależnego wymiaru sprawiedliwości - mówiła.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w czasie zorganizowanej w Parlamencie Europejskim debacie na temat Polski JULIEN WARNAND/EPA/PAP

- Zobowiązania te mają na celu spełnienie trzech elementów, które przedstawiłam państwu na sesji plenarnej w październiku zeszłego roku. I mówiłam o nich ponownie, kiedy byłam w Warszawie w zeszłym tygodniu. Pozwólcie, że je powtórzę. Po pierwsze, obecna Izba Dyscyplinarna musi zostać zniesiona i zastąpiona przez niezawisły i bezstronny sąd, ustanowiony zgodnie z prawem - kontynuowała szefowa KE.

Jak mówiła, oznacza to, że nowa izba, która ma zastąpić Izbę Dyscyplinarną, "musi znacząco różnić się od obecnej, aby była zgodna z wymaganiami Trybunału Sprawiedliwości (Unii Europejskiej - przyp. red.)".

- Po drugie, należy zreformować system dyscyplinarny. Kontrowersyjne wykroczenia dyscyplinarne - takie jak zwrócenie się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - muszą zostać usunięte, kwestionowanie statusu innego sędziego nie może zostać uznane za wykroczenie - wymieniała szefowa Komisji Europejskiej.

Ursula von der Leyen o kamieniach milowych dotyczących Krajowego Planu Odbudowy EBS

- Po trzecie, wszyscy sędziowie, których dotyczą orzeczenia Izby Dyscyplinarnej, powinni mieć prawo do rozpatrzenia ich spraw przez nową izbę w jasnym terminie i na podstawie nowego systemu, w którym nie będzie tego rodzaju wykroczeń - wyliczała von der Leyen.

Von der Leyen o warunkach wypłaty

- Chcę to powiedzieć bardzo jasno. Te trzy zobowiązania, przełożone na kamienie milowe, muszą zostać spełnione przed wypłaceniem jakichkolwiek środków. Wiem, że niektórzy z was są sceptyczni, ale zapewniam, że żadne pieniądze nie zostaną wypłacone, dopóki nie dojdzie do zrealizowania tych reform. Pierwsza płatność będzie możliwa tylko wtedy, gdy wejdzie w życie nowe prawo, które spełnia te wszystkie wymagania - zapewniła zebranych von der Leyen.

- Ponadto Polska musi wykazać do końca 2023 roku, że wszyscy sędziowie, którzy zostali pozbawieni swoich funkcji niezgodnie z prawem, zostali przywróceni do pracy. Jeśli to nie nastąpi, nie będzie żadnych wypłat - mówiła dalej.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w czasie zorganizowanej w Parlamencie Europejskim debacie na temat Polski JULIEN WARNAND/EPA/PAP

Von der Leyen o "sieci zabezpieczającej"

Szefowa Komisji Europejskiej mówiła, że przyjęcie Krajowego Planu Odbudowy "nie wstrzymuje żadnej z procedur dotyczących praworządności w Polsce". - Będziemy kontynuować toczące się postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. I nie zawahamy się rozpocząć kolejnych, jeśli zajdzie taka potrzeba. Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące systemu dyscyplinarnego pozostają wiążące dla Polski. Komisja będzie nadal egzekwowała decyzję Trybunału i będzie nakładała dzienne kary pieniężne, dopóki Polska nie zastosuje się do tych orzeczeń - dodała.

Oceniła, że opisane wyżej kamienie milowe to "sieć zabezpieczająca" dla respektowania unijnych reguł.

- Szanowni państwo, jak widzicie, naszą strategią jest wykorzystanie wszystkich dostępnych nam instrumentów do rozwiązania wszystkich problemów związanych z praworządnością w Polsce. Pełne wdrożenie kamieni milowych doprowadzi do rozwiązania ważnych kwestii związanych z systemem dyscyplinarnym, wskazane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale nie zastępuje tego orzeczenia. Jest to sieć zabezpieczająca, aby Polska wypełniła swoje obowiązki - powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej.

Von der Leyen: teraz mamy ruch w odpowiednim kierunku

- Kiedy w zeszłym roku rozpoczynaliśmy negocjacje w sprawie Krajowego Planu Odbudowy, tych zobowiązań nie było. Negocjacje dotyczące Next Generation EU uruchomiły tę kwestię. Teraz polski parlament debatuje nad nową ustawą (w sprawie Sądu Najwyższego - red.), odsunięci sędziowie mają jasną perspektywę przywrócenia na stanowisko. Czy to wszystko rozwiązuje? Nie. Na pewno nie. Ale teraz mamy ruch w odpowiednim kierunku. I mamy jakieś przełożenie, które będzie nas mogło doprowadzić do konkretnych rezultatów - oświadczyła von der Leyen.

Całe wystąpienie Ursuli von der Leyen w Parlamencie Europejskim EBS

- Kiedy odwiedziłam Warszawę w zeszłym tygodniu, powiedziałam to jasno, że kiedy mówimy o Next Generation EU, mówimy o wspólnych europejskich pieniądzach. Parlament Europejski i państwa członkowskie muszą mieć pewność, że te pieniądze są wydawane zgodnie z naszymi zasadami i wartościami. Wszędzie w naszej Unii. I daliśmy sobie instrumenty, by mieć pewność, że budżet europejski jest chroniony. Zarówno Parlament, jak i Komisja mówią o procedurze z artykułu 7 (Traktatu o Unii Europejskiej, dotyczącego "Stwierdzenia przez Radę ryzyka poważnego naruszenia przez Państwo Członkowskie wartości Unii" - przyp. red.). Będziemy nalegać na niezbędne reformy, określone w zaleceniach dla poszczególnych krajów - zaznaczyła.

- To ciężka praca, o codzienna walka, to jest nasz obowiązek Ale wzywam nas wszystkich do wspólnej pracy w tych trudnych czasach na rzecz utrzymania i ochrony rządów prawa - zakończyła swoje wystąpienie von der Leyen.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mjz

Źródło: TVN24