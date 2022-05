O co chodzi z Krajowym Planem Odbudowy

Premier Mateusz Morawiecki twierdzi, że Krajowy Plan Odbudowy już został zaakceptowany. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen tego nie potwierdza i mówi o warunkach, jakie Polska wciąż musi spełnić, by pieniądze z Funduszu Odbudowy trafiły do Polski. Kto ma rację i czy możliwe jest, że oboje mówią prawdę? Analizuje Maciej Sokołowski, korespondent TVN24.

Żeby to wyjaśnić, należy zwrócić uwagę na istotną zmianę, jaka zaszła w ostatnich miesiącach. Jeszcze w ubiegłym roku akceptacja Krajowego Planu Odbudowy oznaczała wypłatę zaliczki z Funduszu Odbudowy, ponad 3 miliardów euro, jakie popłynęłyby do Polski bez żadnych warunków. W tym roku zaliczek już nie ma. Wszystkie środki, jakie trafią z Funduszu, muszą być rozpisane na konkretne projekty, a pieniądze płyną w transzach, które cyklicznie zatwierdza Komisja Europejska .

Dlatego dziś akceptacja KPO będzie oznaczała coś zupełnie innego niż w grudniu. Teraz zgoda Brukseli nie sprawi, że pieniądze od razu pojawią się w Polsce, ale wypłaty będą zależały od realizacji kolejnych warunków nazwanych kamieniami milowymi (milestones). Z punktu widzenia Brukseli łatwiej jest więc dziś zapalić zielone światło, bo nic jej to nie kosztuje i nie traci elementu nacisku na Polskę. Jednocześnie Komisja uwolni się od zarzutu, że w trudnej wojennej rzeczywistości blokuje pomoc dla naszego kraju.

Trzy niezmienne warunki

Trwające już niemal rok negocjacje między polskim rządem a Komisją można sprowadzić do zapisania w KPO nowych kamieni milowych, odnoszących się bezpośrednio do reformy sądownictwa.

- Chcemy umieścić w tym planie wyraźne zobowiązanie dotyczące likwidacji Izby Dyscyplinarnej [nieuznawanej izby Sądu Najwyższego - przyp. red.], zakończenia lub reformy reżimu dyscyplinarnego i rozpoczęcia procesu przywracania sędziów - to słowa szefowej Komisji Europejskiej, ale nie z ostatniego listu do europosłów, gdzie wymienia dokładnie te same trzy punkty jako warunek odblokowania polskiego planu, tylko z października ubiegłego roku.