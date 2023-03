Kraje G7: niektóre kraje blokują działania Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie testów rakietowych Korei Północnej

"Korea Północna nigdy nie będzie miała statusu mocarstwa nuklearnego"

Eksperci wielokrotnie oceniali wcześniej, że Chiny i Rosja, które mają w Radzie Bezpieczeństwa ONZ prawo weta, chronią Koreę Północną przed zaostrzeniem sankcji przeciwko Pjongjangowi za jego zbrojenia nuklearne i rakietowe. "Lekkomyślne zachowanie Korei Północnej wymaga szybkiej i zjednoczonej reakcji społeczności międzynarodowej, w tym dalszych znaczących środków ze strony RB ONZ" - oceniono w oświadczeniu ministrów spraw zagranicznych państw G7. Wezwano Pjongjang do zaangażowania się w "znaczącą dyplomację" i dialog z Tokio, Waszyngtonem i Seulem. Ministrowie G7 ponowili żądanie, aby Korea Północna zrezygnowała z broni jądrowej i innych rodzajów broni masowego rażenia w "całkowity, możliwy do zweryfikowania i nieodwracalny" sposób. "Korea Północna nie może i nigdy nie będzie miała statusu mocarstwa nuklearnego w zgodzie z Układem o Nierozprzestrzenianiu Broni Jądrowej" - podkreślili. Wyrazili też zaniepokojenie związane z sytuacją humanitarną w Korei Północnej. Tymczasem, jak podała południowokoreańska agencja informacyjna Yonhap, Korea Północna wystrzeliła w niedzielę kolejny pocisk balistyczny, tym razem krótkiego zasięgu. Miał on spać do Morza Japońskiego na wschód od Półwyspu Koreańskiego.