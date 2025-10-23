Logo strona główna
Świat

Nowe nagranie z kradzieży w Luwrze

Domniemani sprawcy kradzieży w Luwrze
Korespondent AFP w Polsce Michel Viatteau o kradzieży w Luwrze: jesteśmy tym przerażeni
Źródło: TVN24
Francuskie media opublikowały nowe nagranie, które ma przedstawiać złodziei klejnotów z Luwru. Przedstawia ono dwie osoby, które zjeżdżają na podnośniku, a następnie uciekają.

Francuska stacja telewizyjna BFM TV opublikowała w czwartek nowe nagranie, ukazujące domniemanych złodziei eksponatów z Luwru. Widać na nim dwie osoby, które są opuszczane przy pomocy podnośnika. Jedna z nich jest ubrana w żółtą kamizelkę odblaskową, a druga ma kask motocyklowy.

Francuski dziennik "Le Parisien" napisał, że potem te dwie osoby uciekły na jednośladzie.

Redakcje BFM TV i "Le Parisien" przekazały, że potwierdziły autentyczność nagrania. Stacja CNN zauważyła, że wygląda ono tak, jakby zostało zrobione z wewnątrz muzeum.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Luwr znowu otwarty. Po trzech dniach od kradzieży

Luwr znowu otwarty. Po trzech dniach od kradzieży

Dyrektorka Luwru o "słabym punkcie"

Dyrektorka Luwru o "słabym punkcie"

Kradzież w Luwrze

Dyrektorka Luwru Laurence des Cars w środę we francuskim Senacie zaproponowała utworzenie komisariatu policji w muzeum. Zaznaczyła, że w 2021 roku - gdy objęła stanowisko - zleciła opracowanie planu prac mających na celu unowocześnienie infrastruktury Luwru, w tym zapewniającej bezpieczeństwo dziełom sztuki i odwiedzającym. Potwierdziła też, że po kradzieży podała się do dymisji, ale ministra kultury Rachida Dati ją odrzuciła.

Do włamania do Luwru doszło w niedzielę, 19 października. Złodzieje skradli osiem bezcennych klejnotów. Sprawcy zgubili lub porzucili podczas ucieczki koronę cesarzowej Eugenii.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Złodzieje nie zarobią 88 milionów euro"

"Złodzieje nie zarobią 88 milionów euro"

BIZNES
Kradzież w Luwrze. Klejnoty nie były ubezpieczone

Kradzież w Luwrze. Klejnoty nie były ubezpieczone

BIZNES

Złodzieje użyli podnośnika na ciężarówce, którym dostali się do gmachu Luwru przez okno balkonowe. Przy wykorzystaniu przecinarek zniszczyli witrynę, za którą znajdowały się klejnoty.

Dziennik "Le Parisien" podał, że dwóch sprawców, ubranych w kamizelki odblaskowe, udawało robotników. Przestępcy ustawili pachołki ostrzegawcze przy podnośniku. Policję zaalarmował jeden z przechodniów. Włamywacze odjechali na skuterach. Spektakularny rabunek trwał - według MSW - siedem minut.

Co skradziono z Luwru? Lista
Dowiedz się więcej:

Co skradziono z Luwru? Lista

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/kab

Źródło: BFM TV, "Le Parisien", CNN

Źródło zdjęcia głównego: BFM TV

