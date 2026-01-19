Kradzież w Luwrze uchwycona na kamerach. Pokazali nagranie z monitoringu

W niedzielę w emitowanym we francuskiej stacji telewizyjnej TF1 programie "Sept à Huit" zaprezentowano nowe nagranie ze skoku na Luwr, w czasie którego skradzione zostały klejnoty klejnoty koronne francuskich władców.
Nagranie z kradzieży w Luwrze
Jak napisano na oficjalnym profilu magazynu w serwisie X, jest to "ekskluzywne nagranie zarejestrowane przez kamery monitoringu muzeum".
Na trwającym niespełna minutę materiale widać dwie osoby, które skradły bezcenne dla dziedzictwa kulturowego Francji eksponaty. Jedna z nich, ubrana w żółtą kamizelkę odblaskową, najpierw narzędziem narusza szybę gabloty, a następnie dwoma uderzeniami łokciem rozbija ją, po czym w pośpiechu sięga do środka po przedmioty.
Widoczny jest też moment kradzieży eksponatów z najprawdopodobniej innej gabloty. Tym razem osoba ubrana na czarno kilkoma uderzeniami pięścią wyłamuje materiał chroniący skradzione rzeczy. Po tym do złodzieja dołącza osoba ubrana w kamizelkę, zabiera i chowa eksponaty.
Autorka/Autor: sz/ads
Źródło: TF1, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Sept à Huit/x.com